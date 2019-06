Laura Vidal Martí, Reina de la Fira d'Agost 2019

Xàtiva ja té Reina de la Fira 2019. Laura Vidal i Martí, xativina de 22 anys, graduada en Filologia Angles a la Universitat de València i estudiant del Màster en Professora d'Educació Secundaria, ha estat escollida per a representar el càrrec. Així ho ha decidit per majoria un jurat compost per una desena de membres i presidit pel regidor Pedro Aldavero i López.

Les dames que acompanyen la seua candidatura són Belén Soriano i Megias, Violeta Sanchis i Colomer, Rebeca Marras i Segura, i Andrea Vidal i Montesions, i els acompanyants Borja Sanchis i Garcia, Joaquin Correas i Ventura, David Taengua i Agustí, Josep Mallea i Sanchis, i Jorge Maravé i Esteve.