Laura Vidal Martí es elegida Reina de la Fira de Xàtiva

Asegura que llevaba varios años sopesando la posibilidad de presentarse a la elección de reina de la Fira d'Agost. Ha esperado a tener la carrera terminada. Ha dado el paso, y ayer un jurado compuesto por diez personas decidió que Laura Vidal Martí es la escogida. Nacida en Xàtiva en 1996, tiene en mente tanto las grandes citas en las más luce la reina como aquellos otros actos del día a día. Y señala uno que sin ser prácticamente un acto oficial del programa es una de las cosas que más le ilusiona: ese desfile informal a ritmo de tabal i dolçaina que lleva a la reina, las damas y los acompañantes del Reial de la Fira a la mascletà al filo de las dos. Atiende a Levante-EMV por teléfono sólo unos minutos después de haberse hecho público su nombramiento, rodeada de su corte en l'Ibèric. Y pensando ya en todo lo que se le viene encima.

Laura acaba de terminar los estudios de Filología Inglesa en la Universidad de València, ahora prepara el master para profesora de la ESO y, de momento, trabaja como educadora en un comedor escolar. Realizó sus estudios en las Dominicas y posteriormente en el IES Josep de Ribera, en Xàtiva.

Tal como estipulan las bases para la elección, ya tiene decidida su corte y los acompañantes. Se trata de Belén Soriano Megías, Violeta Sanchis Colomer, Rebeca Marras Segura y Andrea Vidal Montesinos y de los chicos Borja Sanchis Garcia, Joaquín Correa Ventura, David Taengua Agustí, Josep Mallea Sanchis, y Jorge Maravé Esteve. Tanto la reina como la corte «teníamos asumido y éramos conscientes de que nos presentábamos a algo que podía salir o que también podía ser que no», admite. Y explica que sus padres «no se tomaban muy en serio que yo aspirara a presentarme a este cargo algún día; pero ahora que han visto que iba en serio me han apoyado en todo totalmente», añade.

Sobre las pruebas que ha afrontado para ser elegida, ante un jurado presidido por el regidor Pedro Aldavero, Laura explica que «al principio estaba muy nerviosa y no contesté como yo quería a algunas der las preguntas, pero de verdad que luego me relajé y me sentí muy cómoda. Me preguntaron sobre la motivación que me llevó a presentarme, sobre qué es lo que más destacaría de Xàtiva, sobre el papel de la mujer y el cargo de reina de la Fira...», explicaba ayer.

A sus 22 años y con un sueño cumplido (ser elegida) ahora el sueño es otro: experimentar el reinado, una vivencia que deja huella y que ya comienza a tomar forma en nada. Y es que este viernes ya toca la recepción oficial en el despacho del alcalde, en la que Roger Cerdà conocerá a la reina y a toda la corte. Y ayer mismo, nada más salir escogida y todavía en dependencias municipales, Laura ya tuvo ocasión de ver de cerca el otro icono de la Fira d'Agost: el cartel anunciado, presentado por la mañana por su autor, Jorge Lawerta.