El típico «esmorzar firer» protagoniza el cartel oficial de la próxima Fira d'Agost

Parecía tarea imposible. Pero Jorge Lawerta lo ha logrado. El autor del cartel de la Fira d'Agost de Xàtiva, presentado ayer, ha encontrado todavía un icono de la feria que no había dado el salto al cartel: el típico esmorzar firer, ese sacrosanto menú compuesto del huevo frito, la sardina y el pimiento. El ilustrador explicaba ayer que el principal reto a la hora de afrontar este encargo era «la amalgama de cosas que tiene esta feria ¿Cómo puedo unificarlo?», se peguntó. Optó por el famoso almuerzo, ya que «es un aspecto de la Fira en el que creo que todos se sienten identificados sin diferencias de edad, de gustos... Me pareció chulo porque supone un nexo de unión y de disfrute», resumió ayer el cartelista.

El alcalde, Roger Cerdà, se mostró muy satisfecho del cartel, del que dijo que es «fresco, urbano, optimista... Es un cartel que creo que refleja muy bien lo que significa la Fira de Xàtiva», resumió el primer edil. Y añadió que este nuevo encargo directo se enmarca en la línea comenzada en 2016, cuando se optó por confiar la imagen oficial de la feria a conocidos cartelistas-ilustradores valencianos y que ha dado como resultado las obras firmadas por Mariscal, Paco Roca, Malota y, ahora, Lawerta.

Pero pese a haber reflejado la feria en toda su dimensión, ya que el cartel tiene un segundo plano en el que están reunidos los elementos habitualmente icónicos de la Fira, Lawerta confesó ayer que lo desconocía todo de ella. Ni sabía de su existencia ni ha estado nunca en la feria. De ahí que crear el cartel ha venido acompañado de un proceso de inmersión en el pasado gráfico de la misma y de las sugerencias del técnico de Fira i Festes, que le iba deslizando ideas. «Este esmorzar tan típico de la feria nunca se había representado en el cartel de Xàtiva. Sí que he visto decenas de botijos, de sandías, de garrotes... Me quería centrar en un solo elemento pero me sabía mal prescindir de todos los demás y quedarme con uno solo», señalaba ayer.

Precisamente, de ese acercamiento a los carteles antiguos ha surgido la tipografía de este de 2019, que según explicó ayer «está un poco inspirada en la de los carteles de los años 50 y 60», dijo. Autor de la obra gráfica del centenario del Valencia CF o de los números de los dorsales de las camisetas del Levante UD, entre otros muchos trabajos, Lawerta es muy aficionado a la música y al fútbol. «Pero un cartel de fiestas era una casilla que todavía no tenía marcada», reveló ayer. Y pese a que se le vincula mucho con el fútbol (también ha dibujado para la FIFA), el autor del cartel, nacido en Valencia en 1983, aseguraba ayer que le gusta «ir saltando de un tema a otro» y no centrarse en un solo asunto. Y la Fira de Xàtiva ha sido un escape.