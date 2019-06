Ontinyent rep una subvenció de la Generalitat per millorar el trinquet i frontons del poliesportiu

L'Ajuntament d'Ontinyent ha rebut una subvenció de 53.255 euros de la Generalitat Valenciana per realitzar millores al trinquet i frontons del poliesportiu municipal. El projecte presentat per la regidoria d'Esports ha obtingut esta quantitat, tal com informava el passat dimarts a l'alcalde, Jorge Rodríguez, el Director General d'Esports, Josep Miquel Mollà. Hui divendres es ratificava aquesta ajuda, en ser publicat al DOGV el llistat dels projectes seleccionats.

El regidor d'Esports, Óscar Borrell, destacava que "és una molt bona noticia, ja que eren molts els municipis que optaven a estes ajudes i de fet són més de 20 els projectes que s'han quedat fora. Els 53.255 euros obtinguts suposen el 80% del cost d'una actuació que era molt necessària per millorar l'enllumenat del trinquet i els 2 frontons del poliesportiu, el cobert i el descobert, que presentaven mancances que ara es veuran resoltes", assenyalava.

En concret, l'actuació, que es preveu que s'inicie a la tardor, una volta complits els pertinents tràmits previs, permetrà jugar en molt millors condicions per la nit en ambdues instal·lacions, en comptar-se amb un nou enllumenat LED que permetrà als jugadors i jugadores veure millor la pilota. El regidor d'Esports explicava que "és un avanç del que es podran beneficiar totes i tots els usuaris i usuàries, i entre ells esportistes del nivell de l'ontinyentí Ivan Esparza, que aquest cap de setmana jugarà la semifinal de raspall la lliga Bankia de Pilota Valenciana, la competició individual més important de totes les que es disputen d'aquest esport durant l'any a la Comunitat Valenciana, i al que li desitgem molta sort", manifestava.

Óscar Borrell afegia que "a la darrera legislatura la inversió en millores esportives ha estat molt gran, amb més de 2 milions d'euros, però no anem a deixar de treballar per comptar amb les millors instal·lacions possibles, com també seguirem fomentant la pràctica esportiva amb activitats, potenciant especialment l'esport de base i el femení. L'aposta per l'esport està en l'ADN del govern ontinyentí perquè pensem que es molt important per afavorir un estil de vida saludable. Àmbits com l'esport i l'educació ens ajuden a millorar el futur de les persones i del conjunt de la nostra societat", concloïa