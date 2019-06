69 team o el plaer de retrobar-nos de nou

quan veiem el títol que il·lustra aquest escrit no entenem absolutament res. Vaja per davant l'explicació i a partir d'ací, ho desenvoluparem. 69 és la data que uns quants xavals i xavales nascuts a les primeries de la dècada dels 50 acabaren o havien d'haver acabat els estudis de batxillerat; Team és la locució anglesa d'equip. I aquest concepte és el que volem que siga el grup, i com que algú dels responsables del col·lectiu li agrada molt l'anglés la combinació queda prou més sofisticada i suggerent.

Entre la celebració d'actes que marquen l'existència d'una persona tenim clar que el batxillerat és clau en el posterior esdevindre de la nostra vida; assenyala un abans i un després. El com celebrar-lo va en funció de moltes variables, però una significativa és el que fan els nostres predecessors de generació i altra la implicació d'algun membre del grup. En el nostre cas d'una manera o altra, tots els cursos de davant han tingut actes de 25 aniversari i posteriorment de 50. I nosaltres tenim un grup reduït, però molt implicat en la qüestió. Cal ressaltar que les noves generacions no són massa partidàries d'aquests esdeveniments. Doncs bé, enguany ens toca als qui acabàrem el 1969 commemorar els cinquanta anys. Sense cap mena de dubte, l'organització del XXV aniversari fou molt complicada. Pensem que els 25 anys posteriors a la finalització del batxillerat es dediquen a construir les vides i llaurar-se un lloc en el món. En aquest període de la vida cadascú va a la seua bola i sols es relaciona amb els que té més a prop. Estudis, emancipació familiar, incorporació al treball... aquestos aspectes entre d'altres provoquen la dispersió del personal i la dificultat d'intercomunicar-se. Reconstruir les relacions que s'havien anat perdent al llarg de tant de temps costa prou, sense comptar que en aquella època encara no existien les xarxes socials, que en aquest tipus de treball ajuden a localitzar el personal en un instant. Vàrem fer multitud de reunions i vam establir uns criteris de selecció molt estrictes „sols els que van acabar el batxiller i els de PREU„ per tal de reunificar un grup que feia molts anys que no coincidiem.

Relativament fàcil va ser trobar i comptar amb els professors pels actes commemoratius d'aquell 1994: Guerri, Bolinches, Bausset, Tormo, Luna, León, Íñiguez, Juan, Jiménez, Sanchis, Mateu, Ruix, Gómez, Garcia... uns, encara joves com Íñiguez o Ruix; la majoria en plena maduresa com Guerri o Bausset, qui com sabem va arribar a centenari. Van assistir encantats i amb ganes de repetir.

El retrobament d'antics companys fa que en un moment afloren els sentiments i les vivències que havien estat amagades durant molt de temps i de nou baix qualsevol excusa es tornen a posar en marxa projectes de futur relacionats en aficcions mútues. Així va sorgir, tot i aprofitant el retrobament l'encontre entre col·legues per formar un equip de futbol de companys i almenys una vegada a l'any jugar un partidet. El futbol va donar pas a ampliar els retrobaments; primer eren l'esmorzar de Fira, l'aniversari o en funció de la butxaca de cadascú, la jubilació. Però faltava una cosa molt important, havíem començat jugant a futbol, havíem continuat amb esmorzars i altres celebracions i continuàvem sense fer partíceps a les companyes del grup. Solucionarem la disfunció i ara el grup és completament mixte.



Vídeo i retrobament

El segle XXI s'ha caracteritzat per l'avanç brutal de la tecnologia i la irrupció al voltant d'aquest progrés de les xarxes socials, que han vingut per a quedar-se. Nosaltres no anàvem a quedar fora i des del primer moment hem fet servir un grup de whattsapp i un facebook. Però especialmente el blog, on cadascú pot publicar les seues inquietuds, opinions, fotografies, comiats de professors o companys, convocatòries... El blog és l'element diferenciador amb les altres promocions en tenir un òrgan de comunicació immediata. Per això l'organització d'aquest aniversari ha sigut relativament fàcil. Vàrem començar l'any amb la festa nadalenca, amb més de cinquanta comensals il·lusionats pel retrobament. En febrer, el nostre company Juan López va impartir una conferència sobre el futur de les pensions. No podia faltar el tradicional esmorzar de falles, on vam rebre persones que encara no s'havien incorporat al grup. I com açò és un no parar, hem fet una première del documental que amb tanta cura ha dirigit Juan en la Casa del Pati, de Llanera, que estrenarem hui en l'acte de l'institut. I dimarts inauguràrem l'exposició de fotografies de Ximo Corts i Vicent Bataller, i ceràmica de Toni Soriano i mostràrem els llibres de Josep Ll. Borredà, Bataller, Francesc Collado, Ximo Corts, Juan López i Manolo Miralles.