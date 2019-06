Xateba reprocha al alcalde que asigne la concejalía de Mujer a una regidora que lleva otras tres

La Associació per la Igualtat i Contra la Violència de Gènere-Xateba ha reprochado al alcalde, Roger Cerdà, que en la composición del nuevo organigrama municipal la concejalía de la Mujer (delegación única en el anterior cuatrienio, a cargo de la regidora Cesca Chapí) haya pasado a formar parte de un conjunto de delegaciones, las que gestiona Lena Baraza. El colectivo asegura que esa decisión «es un incumplimientos» de lo acordado en el documento por una Xàtiva Violeta que el candidato socialista se comprometió a desarrollar. En todo caso, Xateba recalcó ayer que «no cuestionamos en ningún momento la capacidad y dedicación de Baraza, y mucho menos su designación para gestionar el área de Igualdad. Únicamente creemos „añaden„ que dicha area merece una concejalía exclusiva».

«Creemos que reclamar una concejalía en exclusiva no es exigencia carente de fundamento, porque somos mujeres la mitad de quienes viven en esta ciudad, de quienes transitan, trabajan, cuidan, se forman y se entretienen en esta Xàtiva», explicaron ayer. «Por eso, es de ley que se tengan en cuenta nuestras necesidades y expectativas de forma específica para darles respuesta adecuada, empezando por la asignación de medios y recursos suficientes».

«No podemos asumir en absoluto como positivo que en el organigrama del nuevo ayuntamiento, las mujeres solo merezcan ser atendidas desde un área que compartirá gestión y recursos con otras tres que no carecen precisamente de relevancia como son las de Educación, Participación y Juventud», señalan en relación a la enorme área que asumirá Baraza, que además es una edil sin dedicación exclusiva. «Y no es un problema de terminología, sino de contenido. Porque es fácil entender que desarrollar las políticas de igualdad desde un área que ocupa la cuarta parte de una concejalía no es asignarle el valor que merece a la lucha contra la violencia machista y por el desarrollo de las políticas de igualdad; más bien es un incumplimiento flagrante de lo pactado en el primer punto de la Xàtiva Violeta, que era una concejalía con personal especializado y estable y presupuesto propio y suficiente», afirman.

«Es difícil creer que una sola persona pueda abordar cuatro áreas tan importantes, por mucho interés y capacidad que tenga. Simplemente no es creíble y causa decepción, por la enorme falta de coherencia demostrada», concluyen.