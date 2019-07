Monogràfic sobre la trajectòria esportiva del pilotari Genovés

La Casa de la Cultura del Genovés acull dissabte a les 12 del migdia la presentació del número 10 de la revista Ferida, publicació en paper dedicada a les històries de pilota valenciana que celebra l'arribada a les deu entregues amb un monogràfic dedicat a la gran figura de l'esport Paco Cabanes, el Genovés, el pilotari que va marcar una època als trinquets i fora d'ells, on va esdevindre una de les grans icones populars durant les últimes dècades del segle XX.

En les pàgines d'este número, el primer que la publicació dedica íntegrament a un personatge, es reconstrueix el relat del Genovés, acostant-se a l'esportista però també al veí del poble que portava com a nom a les lloses i, sobretot, a la gran figura que va suposar per al nostre imaginari. Persones que l'estimen, com la seua dona Maria Lluïsa, o el seu fill Genovés II; i que l'admiren i l'han estudiat, com el periodista Paco Cerdà o el director del Museu de la Pilota David Sarasol, reflexionen sobre la seua carrera i el seu impacte a la societat. I també, per descomptat, està present la seua veu, la de Paco Cabanes, l'home que va construir el mite del Genovés, en una extensa entrevista. La presentació estarà protagonitzat per Paco Cabanes, qui estarà envoltat d'exjugadors com Waldo o José María Sarasol, a més de les veus dels qui han participat en el monogràfic.