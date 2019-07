«No hay ningún pacto encubierto. La oferta ha sido la misma para todos»

El nuevo gobierno municipal del PSPV afronta mañana su primera prueba de fuego, con el pleno que sienta las bases de la nueva organización del ayuntamiento en la legislatura que comienza.

Estrena una configuración inédita. ¿Está satisfecho?

Sí. Hicimos una oferta sincera a todos los grupos políticos y el partido que ha querido asumir áreas las ha asumido. La nueva estructura política va a encajar bien dentro de la administrativa. Se crea una nueva figura de coordinadores de área clave para mejorar la comunicación de arriba a abajo y de forma horizontal. El sistema va a ser positivo para el gobierno de la ciudad.

La oposición señala que hay concejales con una sobrecarga enorme y, en cambio, otros apenas tienen competencias...

Va en función de la disponibilidad de cada persona. Hay dos concejales que tienen responsabilidad de coordinación y una liberación aparejada a una dedicación exclusiva. El resto, en función de sus situaciones a nivel laboral y personal, tienen más o menos responsabilidades. También se ha tenido en cuenta la experiencia anterior dentro del gobierno. Los que no la tienen, han de pasar por un periodo de adaptación. En todo caso, el grueso del gobierno repite en sus delegaciones y eso hace que sea más fácil el día a día.

¿Cómo se explica la separación de Cultura y Artes Escénicas, o Gran Teatre? ¿Es operativo?

Tenemos a un programador cultural, una persona de confianza que va a tener la responsabilidad del diseño de una programación cultural única. Un concejal no es un técnico, sino quien marca las directrices políticas. El técnico será clave para coordinar y decidir qué actividad es más ajustada a un espacio o a otro.

¿Y qué diferencia a Innovación de Administración Digital?

Innovación y Gestión de Conocimiento es una nueva concejalía que se incorpora en la línea de lo que ha hecho Ximo Puig de crear una conselleria de Universidades, Gestión del Conocimiento e Innovación. Xàtiva no se puede quedar al margen de lo que esta conselleria empiece a hacer. Tener a un concejal con buena relación con las universidades, como es José Vicente Benavent, es muy importante. La Administración Digital es otra cosa: se entiende de puertas para adentro del ayuntamiento.

Usted asume Crecimiento Económico. ¿De qué va eso?

Supone asumir una serie de retos que tiene la ciudad relativos a la modernización del comercio, la búsqueda de inversiones o la creación de una oficina de desarrollo local y de búsqueda de inversiones. El empresariado quiere hablar siempre con la máxima autoridad y, por eso, creía que era una delegación que debía llevar yo. La relación con los empresarios tiene su complejidad. Buscar el crecimiento económico y darles el mayor apoyo posible es fundamental.

¿Por qué deja el área de Fira?

El reto de la transformación ha tenido buen resultado. Ahora hay un técnico de Fira y un equipo de gente que trabaja todo el año.

Le han llovido críticas de Xateba por no contar con una concejalía única de Mujer e Igualdad.

La decisión no es una casualidad, sino que responde a un criterio político madurado para generar una transversalidad. La base de la transformación social está en la educación, en los jóvenes y en la participación. Siempre hemos defendido que la lucha contra las desigualdades ha de nacer de la educación y es fundamental que haya una coordinación directa entre ésta área, Igualdad y Juventud

Ciudadanos exige independencia. ¿Se la darán o todas las decisiones pasarán por el alcalde?

Las delegaciones que tienen parten del alcalde. Vamos a dejarles autonomía, pero, en las reuniones de coordinación, las últimas decisiones tenemos que hablarlas y pactarlas, como pasa con cualquier concejal, que no va a hacer lo que le plazca si no hay una autorización del alcalde, como siempre.

Cs asume delegaciones fuertes. ¿Implica una renuncia del PSPV a cumplir parte de su programa?

No, hay que hablar tranquilamente de las medidas que se van a llevar a cabo. Dentro de las conversaciones y de las demandas recibidas, hemos decidido lo que mejor se acoplaba a nuestra estructura.

¿Hay un pacto encubierto?

No. Hay una buena relación y solo hemos tenido conversaciones respecto a las delegaciones. Cada vez que tengamos que poner en marcha políticas que necesiten el apoyo mayoritario del pleno, hablaremos con todas las fuerzas. Sería bueno que la oposición se ponga manos a la obra y dé su apoyo al gobierno en cuestiones clave. No entendería recibir críticas antes de los 100 primeros días, cuando el gobierno está todavía en gestación y formándose y hay cosas en ejecución de la anterior legislatura.

La propuesta de que haya pesonal municipal en las secretarías de grupo solo la acepta Cs.

Hemos hecho el mismo planteamiento para todos.Nunca los grupos políticos fuera del gobierno han tenido secretario de grupo. Creemos que es una labor de apoyo administrativo que puede hacer gente de la casa y creamos una plaza para cada partido a la que pueden renunciar si quieren. No somos sectarios y no tenemos problema porque un trabajador decida ser secretario de grupo del PP, nos parece totalmente democrático. Si me lo hubieran dicho a mí en la oposición nunca hubiera dicho que no. Entendería que Cs pidiera un liberado, pero no que lo haga el PP, que no aceptó delegaciones.

¿Va a haber un golpe de timón en las concejalías que gestionaban Xàtiva Unida y Compromís?

Estamos satisfechos con el 90% de las grandes acciones que se han llevado a cabo en estas concejalías y se van a mantener. En casos muy puntuales, habrá un replanteamiento, pero nuestra intención no es desmontar nada.

Pero han cancelado el cierre semanal de la Albereda y Emergents. ¿Seguirán el mismo camino con otros proyectos?

Está todo en debate. En la Albereda se producían quejas de los vecinos. Cuando hay necesidad de cierre porque hay actividades se tiene que cerrar, pero cuando no, no. Con Emergents, llegó el momento y la concejal había dimitido y no se había tramitado nada, ni contrato ni presupuesto. Nuestra intención es seguir con la mayoría de planteamientos positivos.