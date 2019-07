Xàtiva Unida y el PP cargan contra la subida en el personal de confianza del gobierno

El primer pleno del nuevo mandato que comienza en el Ayuntamiento de Xàtiva ha evidenciado la separación entre dos bloques claramente diferenciados, uno conformado por el gobierno del PSPV, que ha logrado sacar adelante todas las cuestiones con mayoría casi siempre con el apoyo de Ciudadanos, y otro integrado por Xàtiva Unida y PP, formaciones muy críticas que han votado en contra de los incrementos salariales planteados por el ejecutivo socialista.

La oposición ha plantado batalla especialmente respecto al "aumento sustancial" del gasto en el capítulo ligado al personal eventual de libre designación, nombrado "a dedo" por el alcalde. Como hoy ha avanzado este diario, el equipo de gobierno ha creado una nueva plaza de responsable de prensa y redes sociales dotada de 30.000 euros que se suma a los puestos ya existentes de Jefa de Gabinete y Responsable de Comunicación, los cuales pasarán a cobrar 35.120 euros. En el presupuesto de 2019, la primer responsabilidad estaba retribuida con 28.000 euros y la segunda, con 32.748 euros. Sin embargo, el portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha echado la mirada un poco más atrás y ha manifestado en el pleno de hoy que, en la pasada legislatura, inicialmente se asignó una retribución de 22.000 euros a la Jefa de Gabinete y de 26.360 euros al responsable de comunicación, por lo que el aumento salarial es notable y, a juicio de Lorente, "no justificado" teniendo en cuenta que el personal de confianza que ocupa estas plazas "no asume ninguna función más de las que tenía encomendadas", según el regidor. "Es más, se añade otra persona al departamento (de prensa)", ha incidido Lorente, después de señalar que estas áreas "deberían estar gestionadas por técnicos" contratados "siguiendo los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad". Lorente, en ese sentido, ha recordado las denuncias de los colegios de periodistas respecto al elevado nivel intrusismo existente en esta profesión cuando se ha referido a la creación del nuevo puesto de prensa y redes sociales. También el responsable de Cultura -otro cargo de confianza- pasará de cobrar 30.100 a 35.120 euros. Según los datos que ha aportado hoy Xàtiva Unida, la subida salarial en personal eventual adscrito al equipo de gobierno ascendería en total a 56.760 euros respecto a hace cuatro años.

Por su parte, la portavoz del PP, Mª José Pla, también ha censurado el incremento y ha opinado que el puesto de coordinador de Cultura debería recaer en un técnico y no en personal de confianza. "La ciudad de Xàtiva va a invertir más de 65.000 euros (por los responsables de Comunicación y Prensa) para que ustedes sigan saliendo bien en las fotos, algo que reconocemos que les ha ido bien en legislatura anterior", ha espetado Pla al nuevo ejecutivo.

Ni el PP ni Xàtiva Unida han compartido tampoco la asignación de una plaza de secretario a cada grupo político con la condición de que sea ocupada por un funcionario o personal laboral del ayuntamiento encargado de labores de apoyo administrativo, con una retribución de 25.000 euros. "Agradecemos el soporte administrativo que se ofrece a los grupos municipales, pero no entendemos por qué sus nombramientos los eligen ustedes y los nuestros no pueden seguir el mismo modelo. Entendemos que para todos los partidos han de ser funcionarios o personal de confianza", ha dicho Pla.

En la misma línea, Miquel Lorente ha observado una "desigualdad de tratamiento" y ha cuestionado la legalidad del condicionante impuesto, que implica convertir en personal eventual a trabajadores de la casa que pueden no estar en una situación indefinida, excluyendo de la oferta a los fijos discontinuos. Según Lorente, esta medida sería "la piedra angular" del "pacto de una voz", puesto que era una demanda de Ciudadanos para incorporar como secretaria de grupo a una trabajadora de su confianza adscrita a la plantillaa como personal laboral "Es discriminatorio respecto al conjunto de trabajadores de la casa, porque una persona que no sea C2 no puede estar en el proceso y eso podría vulnerar la Constitución", ha indicado el portavoz de Xàtiva Unida, que ha animado al alcalde a "ser coherente" y a sustituir a su personal "externo" de confianza por "gente de la casa". Lorente también ha puesto en duda la legalidad de la retribución de 22 días extra aprobada para el personal de confianza del alcalde por el trabajo desempeñado desde las elecciones municipales, momento en el que estos trabajadores debían cesar del cargo.

El portavoz del PSPV, Ignacio Reig, ha respondido que el ofrecimiento de apoyo administrativo "se ha hecho a todos los grupos". Reig ha subrayado que la cifra máxima de personal de confianza que le corresponde a un ayuntamiento como el de Xàtiva "no se sobrepasa ni de lejos", a tiempo que ha indicado que "los regidores que no han aceptado delegaciones no pueden demandar los recursos que tiene el equipo de gobierno". El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, también ha intervenido para defender que el número de personas con dedicación exclusiva está más que justificado en una ciudad de 30.000 habitantes.

El pleno de organización y funcionamiento de la corporación de hoy también ha aprobado que las sesiones plenarias se sigan celebrando el último sábado de cada mes. Por otra parte, el número de comisiones informativas se incrementa de tres a cuatro, en función de la nueva arquitectura aprobada por el ejecutivo.

Xàtiva Unida y el PP tampoco han considerado justificada la subida salarial del 12,8% para los dos concejales liberados del equipo de gobierno, Ignacio Reig y Xelo Angulo, que pasarán a cobrar 40.000 euros anuales brutos. La medida ha salido adelante con los votos de los 12 regidores del PSPV y Ciudadanos. Poniendo 2007 como indicador, Mª José Pla ha señealado que se ha producido una subida del 37% en los sueldos, recordando así a los socialistas sus críticas al PP cuando gobernaba por los emolumentos aprobados entonces.

Por otra parte, Miquel Lorente ha reprochado al alcalde el incremento de competencias de la junta de gobierno en detrimento del pleno respecto a la anterior legislatura, teniendo en cuenta que en, el primer órgano colegiado, el PSPV tiene asegurada una mayoría holgada que le permitirá aprobar "de forma mucho más fácil" cualquier medida. "Estamos votando una reducción de la capacidad de deliberación del pleno", ha indicado. En el mismo sentido, Lorente también ha criticado que el alcalde se reserve mayores atribuciones y no haya delegado en la junta de gobierno la potestad para la aprobación de las bases de los procesos selectivos, en pleno proceso para cubrir los puestos de la ambiciosa Oferta de Empleo Público promovida por el consistorio. El alcalde ha respondido al portavoz de Xàtiva Unida que "ve fantasmas donde no los hay" y ha atribuido estos cambios en el poder de decisión de los distintos órganos a la necesidad de mejorar la "eficacia" y agilidad de la administración. Por su parte, Ignacio Reig ha recordado que, por primera vez, todos los partidos estarán representados en la junta de gobierno.