La inauguració de la Fira d'Agost rememora els seus orígens vinculats al bestiar

La companyia francesa Compagnie des Quidams, serà l'encarregada d'obrir una nova edició de la Fira d'Agost de Xàtiva. El seu espectacle «Fiers à Cheval» serà l'escollit per a amenitzar la inauguració d'enguany. Es tracta d'un espectacle de gran format que utilitza les figures articulades d'un cavalls de més de tres metres d'altura, en una actuació on l'espectacle visual està garantit gràcies a la pròpia il·luminació dels cavalls, els quals creen un ambient de fantasia als ulls dels espectadors i espectadores. Aquesta actuació, que recrea una cavalcada i està destinada a tots els públics, oferirà música original per tal de transmetre una atmosfera dinàmica i poètica.

L'escenari del camp de la Murta s'omplirà amb un ramat de cavalls, fets de materials blancs i marfil, símbols de pau, puresa i esperit. Cavalls esculpits en grans materials inflables i manejats per audaços titellaires vestits de llegendes. Un passeig d'imatges, una invasió de cavalls fantàstics i una transformació de l'atmosfera en imatges de somni, vives, una successió d'imaginari, amb un acompanyament de fum suau, llums nocturnes i sons equins.

Fundada en 1994 per iniciativa del seu responsable artístic, Jean-Baptiste Duperray, la Compagnie des Quidams ha creat més d'una desena d'espectacles presentats en més de 40 països. Amb l'elecció d'aquest espectacle s'ha volgut continuar amb la línia de vincular la inauguració de la Fira amb la temàtica local, al·ludint de manera al·legòrica als orígens de la Fira d'Agost i la seua vinculació històrica al bestiar.