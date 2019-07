Gran papel de los alevines e infantiles del Ciutat de Xàtiva en la Costa Blanca Cup

El Alevín B y el Infantil C del Ciutat de Xàtiva CFB participaron la pasada semana en el torneo internacional Costa Blanca Cup, disputado en diferentes emplazamientos de la provincia de Alicante. Ambos conjuntos vivieron «una experiencia inolvidable», destacan desde el club, y además rindieron a un gran nivel, llegando ambos a las eliminatorias decisivas. Con los alevines, el potencial se empezó a ver desde el primer encuentro. Los setabenses, encuadrados en el Grupo 2, se impusieron en primera instancia al Villajoyosa CF por un ajustado 2-3. Los otros dos partidos también se saldaron con victoria. Ante el Mahwah Raiders SC (5-2) y el Fita Japan Select (4-0). Como primeros de grupo llegaron a cuartos y mantuvieron su racha con una nueva victoria, en este caso por 2-0 ante el KV Oostende danés. El camino del equipo se frenó en semifinales, caynedo por un ajustado 2-3 ante el At. San Blas, que a la postre se convirtió en el ganador de la categoría.

Más cerca del triunfo estuvo el Infantil C, que comenzó el campeonato con una dura derrota ante la selección del Soccer Team por 3-0. Este resultado hizo reaccionar a los de Xàtiva, que lograron la clasificación para cuartos de final tras imponerse por 3-0 al Euro Sports Brasil y por 0-1 al Independiente de Madrid. Ya en la fase de eliminatorias, la Cultural y Deportiva Leonesa no pudo ante el empuje de un Ciutat que venció por 4-0. No conformes con llegar a semifinales, la sufrida victoria por 2-3 ante la AS Saint Priest permitió a los setabenses luchar por el título en la gran final. En el partido decisivo, la AD Villa de Madrid se mostró muy superior y se impuso por 0-8 dejando al conjunto del Ciutat de Xàtiva como subcampeón de este prestigioso torneo internacional.