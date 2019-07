Escena Erasmus festeja 10 años con una defensa del papel del teatro en Europa

Escena Erasmus iniciará hoy en Bocairent la celebración de su décimo aniversario con la despedida de la gira de «Las pequeñas Europas» 2019 –con el espectáculo «Una cançó per Europa»– y la lectura de un manifiesto con el título «Europa no existe», con el que el dramaturgo y alma mater de este proyecto, Antoni Tordera, pretende realzar el valor del teatro como herramienta vertebradora del territorio y la cultura. Este año «Las pequeñas Europas» ha visitado un total de 17 localidades valencianas, en las que esta compañía teatral formada por 16 actores de siete nacionalidades distintas –Etiopía, Alemania, Noruega, Gambia, Italia, Francia y España– ha mostrado los efectos positivos del trabajo conjunto.

Para el acto de hoy, Tordera tiene preparada una declaración en la que reivindicará la labor de la actividad teatral en la Europa actual, a la que describe como «una cáscara vacía que se está agrietando». «Aunque dentro y fuera hay hombres y mujeres que no se conforman», apuntilla el dramaturgo.

«Escena Erasmus comple 10 años. Durante 10 años hemos imaginado respuestas a la situación europea, hemos hecho teatro con las heridas de este continente. Durante 10 años hemos puesto el dedo en la llaga: un continente con cicatrices y exclusiones que, curadas, vuelven a sangrar una y otra vez con púas de hierro o aduanas invisibles», sostiene Tordera, que recuerda también que en ese tiempo el proyecto de Escena Erasmus también ha «aprendido a escuchar en el escenario como escucha el explorador en el desierto o en la selva». «Y entonces hemos oído al que teníamos enfrente, pero también al que estaba fuera, excluido de la escena por hambre, lengua, frío o prisión», añade el escritor.

En una Europa, en la que –según describe Tordera– «la desigualdad pronto o tarde será insoportable, intolerable» y que se encuentra «en una situación tan grave y peligrosa», el dramaturgo defiende que Escena Erasmus ha puesto «voz a las respuestas que tantos hombres y mujeres están dando con su vida» y aventura que seguirá haciendo «preguntas», al menos, otros 10 años más.