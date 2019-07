Gracias a la concejal MariolaSanchis

Los sindicatos de la Policía Local FeSP-UGT y SPPLB, en nombre y representación del Cuerpo de la Policía Local de Xàtiva, queremos hacer público nuestro agradecimiento a Mariola Sanchis del Valle como regidora del PSPV-PSOE, responsable del área de seguridad ciudadana. No vamos a exponer aquí los logros conseguidos a través de tu gestión, Mariola, de los que este mismo diario ya ha informado puntualmente. Más bien queremos expresar nuestro reconocimiento, primero, por haber sido la primera mujer en la historia de esta Policía Local en dirigir políticamente este cuerpo de seguridad. Pero sobre todo, es justo elogiar, como no podía ser de otra forma, la sencillez y la humildad con la que has tratado a todos los componentes, mujeres y hombres, de la Policía Local: no como meros números de un colectivo, sino como personas; como seres humanos a los que viste desde un primer momento con los problemas propios de cualquier otra persona. Sin que jamás te hayas negado a hablar con cualquier policía. En estos cuatro años no todo han sido alegrías, lo sabemos.

También tuviste que enfrentarte a cosas serias. Así como a los problemas que tienen todos los colectivos policiales y que no todo el mundo entiende y/o comprende. Pero siempre has estado dispuesta a ayudar y a perseguir soluciones dentro de tus competencias, para un mejor servicio a nuestra ciudad y por ende a sus habitantes y a los forasteros. Desde estas líneas no te decimos adiós sino más bien hasta siempre. Y, desde luego, esta será siempre tu casa. Porque supiste ganarte el respeto y no imponerlo. Te deseamos que en tu nueva andadura en la nueva formación municipal sigas cosechando todo tipo de éxitos. Y nuestro respeto, cariño y admiración hacia una gran mujer como has demostrado ser.