David Trueba, convidat homenatjat de la Mostra de l'Utiye de Ontinyent

Si al 2018 fou el director Fernando Trueba qui va rebre l'homenatge del públic ontinyentí, enguany serà el seu germà David Trueba, qui rebrà el tribut del cinema ontinyentí. El menor de una família de huit germans tenia una cita pendent amb Ontinyent i amb l'Utiye, una institució que ha qualificat un dels cine clubs més antics de l'estat espanyol.

David Trueba arribarà a Ontinyent amb un gran bagatge en moltes facetes artístiques i també literàries. Al gran triomf aconseguit al 2013 amb set premis Goya amb la pel·lícula 'Vivir es fàcil con los ojos cerrados', entre ells el de millor film i millor director i millor guió original, cal sumar altres treballs com a guionista per a director del prestigi d'Alex de la Iglesia o fins i tot per al seu germà Fernando amb els llargmetratges 'Two much' o 'La niña de tus ojos'.

A banda de la prolífica obra al cinema, David Trueba també es un novel·lista de relleu, algunes obres de les quals han obtés reconeixements nacionals i internacionals, com 'Saber perder', publicada al 2008, la qual va ser guardonada amb el Premi Nacional de la Crítica a la Millor Novel·la. Aprofitant la seua estada a la capital de la Vall d'Albaida, l'autor madrileny presentarà 'Tierra de campos', la seua darrera història literària que parla de l'estima i el desamor, amistat i la pèrdua així com el pas del temps i la celebració de la vida.

Des de 1992, David Trueba, llicenciat en periodisme per la Universitat Complutense, publica amb profusió a 'El País' , articles que han estat recopilats en dues grans antologies.