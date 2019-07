Montesa recrea els 700 anys de la fundació de l'Orde

El proper cap de setmana frares i cavallers ocuparan, de nou, el castell de Montesa i la Plaça de la Vila. Dissabte, a les 23 hores, al claustre del mateix castell, es recrearà la fundació de l'Orde de Santa Maria de Montesa, un acte que tindrà la seua continuitat a l'endemà diumenge, a les 21, a la Plaça de la Vila. La representació, a càrrec de l'associació Montesa capital de l'Orde, compta amb el suport de l'Ajuntament de Montesa i s'inscriu dins dels nombrosos actes organitzats per la corporació per a commemorar els 700 anys de l'Orde.

També dissabte 20, a l'albacar del castell, des de migdia i fins que comence la recreació a la nit, tindrà lloc un mercat d'oficis i tallers, on grans i menuts podran gaudir i participar de xicotets tallers de fusta, fang, pirogravat, espart, etc. A més, hi haurà una mostra de falconeria, amb l'animació festiva que li donarà la colla de dolçaines local Cap amunt, encarregada d'amenitzar la jornada per tot el recinte del mercat.

Fent un repàs a tot allò preparat per commemorar els 700 anys de l'Orde i segons declaracions del regidor de Cultura, Josep Cerdà, «al primer semestre d'enguany es van fer dos conferències, dos concerts i un acte institucional commemoratiu dels 40 anys d'ajuntaments democràtics. Per al cap de setmana tindrem la recreació històrica i el mercat d'oficis, a la qual cosa se sumaran els propers mesos un recital de poesia, la presentació de dos llibres, un concert de música medieval, una exposició de l'obra del ceramista local Santos Perales, el VI cicle internacional de música d'orgue i una conferència sobre toponímia del terme de Montesa, entre altres», destaca el regidor de Cultura, Josep Cerdà.



Antecedents

L'Orde de Santa Maria de Montesa „amb Sant Jordi d'Alfama a partir de 1400„ es va fundar a Barcelona, en presència del rei Jaume II, el 22 de juliol de 1319. Va comptar amb els béns que deixava lliures al regne de València la desapareguda Orde del Temple, als quals es van afegir quasi tots els qui tenia „també„, l'Orde de l'Hospital. Amb tot això, es convertí en el senyoriu eclesiàstic més important del Regne, amb terres i propietats que es repartien per vora setanta dels actuals pobles valencians, majoritàriament a les terres del nord, al Maestrat „dit així, precisament, perquè pertanyia al mestre de l'Orde„.

L'Orde de Montesa, integrada per frares i cavallers, fou el referent de molts dels nobles valencians, comptava amb nombrosos castells „el més significatiu i casa mare, el de Montesa, a la Costera„ i va perdre els frares clergues arrel de les desamortitzacions del segle XIX. Des d'aleshores, és una corporació nobiliària, presidida hui pel rei Felipe VI i amb un total de 54 cavallers, els quals probablement es reuniran de nou en capítol a Montesa al llarg de la tardor d'enguany.