La companyia txeca Pavel ?míd encapçala la 35 Mostra Internacional de Titelles

La companyia txeca Pavel ?míd serà el plat fort de la 35 Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida (MIT), que es celebrarà del 7 al 10 de novembre amb la participació de 14 companyies que portaran els seus espectacles a 19 municipis de la comarca. Així ho anunciaven el passat dimarts el conseller de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Fede Vidal, i la directora artística de la MIT, Marisol Limiñana. A l'acte també es va donar a conèixer el cartell d'aquesta edició, dissenyat per desena vegada per Álvaro Sanchis.

La 35 Mostra Internacional de Titelles comptarà amb companyies arribades d'Aragó, la Comunitat Valenciana, Catalunya o Madrid, entre altres; destacant la participació del grup ?míd, que portarà el seu espectacle de titelles des de la República Txeca. Els organitzadors també van avançar que la programació d'enguany inclourà diversos espectacles amb premis i reconeixements, segons va explicar Limiñana. La totalitat de la programació de la 35 edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida es farà pública al mes d'octubre.

Fede Vidal declarava que és tot un orgull veure com la MIT compleix 35 edicions «amb un objectiu molt clar, el de fer possible que el món del titella, amb espectacles de gran qualitat, arriben per igual tant a pobles grans com a pobles més xicotets». «A més, la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida sempre ha tingut un clar caràcter vertebrador, potenciant el sentiment de comarca», explicava el conseller.

Per la seua part, Marisol Limiñana incidia que «és un mèrit que un projecte com aquest s'haja mantingut durant tant de temps amb el suport de les institucions» i explicava que «la mostra és l'aparador ideal per a la comarca, ja que la gent pot viatjar fins ací, no només per veure els titelles sinó també per a conèixer els pobles de la Vall d'Albaida, i tot allò que tenen per oferir».

Álvaro Sanchis va qualificar el cartell de la MIT com «una xicoteta joia per a qualsevol dissenyador, ja que és tot un repte», i és que l'il·lustrador porta deu edicions encarregant-se d'aquesta tasca, pel que la necessitat de reinventar-se ha sigut imprescindible. Sanchis presentava un cartell dinàmic i animat, adaptat a les xarxes socials, en el qual el moviment és el protagonista. «El moviment és vida, ja que el titellaire li dóna vida al titella amb el moviment, i això és el que he volgut transmetre. A través del moviment es representa l'emoció, sorpresa o la música, les diferents sensacions i aspectes que transmet la Mostra», explicava el dissenyador.