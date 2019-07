Innovall Cluster firma un acuerdo de colaboración con Feria Industry

El clúster de empresas de la Vall d'Albaida Innovall ha firmado un acuerdo de colaboración con Feria Industry From Needs to Solutions, que permitirá a Innovall participar como partner promocional de la Feria Industry. La cuarta edición de este certamen se celebrará del 29 al 31 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y el propósito de feria Industry es ofrecer las potencialidades de las tecnologías disruptivas para maximizar los rendimientos de la industria. Con este acuerdo, Innovall se integra como partner promocional en uno de los eventos nacionales más importantes vinculados a la industria 4.0, además de conseguir una serie de ventajas para las empresas asociadas al cluster que quieran visitar y exponer en el salón Industry From Needs to Solutions.