Otro mano a mano de la Nova y la Vella en el Festival de Xàtiva

Mañana miércoles, víspera de la fiesta del patrón de Xàtiva, Sant Feliu, se celebrará la 49ª edición del Festival de Bandas de Música en el Gran Teatre de Xàtiva, festival bautizado como El Pòrtic de les Nostres Festes y que sirve de preámbulo de las fiestas patronales (Sant Feliu y la Mare de Déu de la Seu) y de la ya cada vez más cercana Fira d'Agost de Xàtiva. El festival se iniciará, con entrada libre, a las diez y media de la noche con la actuación de la banda sinfónica de la Nova. Y lo cerrará la banda de la Primitiva Setabense, la Vella, que este año asume la organización junto con el ayuntamiento.

A las diez de la noche, ante el Ayuntamiento de Xàtiva, la Reina de la Fira de 2019, Laura Vidal, impondrá a las banderas de ambas sociedades los correspondientes corbatines que acreditan su participación en este festival. Seguidamente, reina y corte de honor; acompañantes, autoridades y representantes de ambas sociedades, desfilarán acompañados por la música de pasodobles interpretados por ambas bandas, hasta llegar a la puerta del Gran Teatre.

Las dos sociedades musicales centenarias de Xàtiva compartirán escenario en uno de los eventos más esperados para los amantes de la música en Xàtiva y de la comarca. La capital de la Costera es una de las pocas ciudades de la Comunitat Valenciana que puede presumir de un "mano a mano" de las dos bandas locales, resaltaron ayer desde la organización. Este formato ya lleva muchos años y está plenamente consolidado dentro de la programación anual de Xàtiva, han recordado.

Uno de los alicientes de esta edición es que para el nuevo director de la Vella, Saül Gómez, será su primer festival. La Música Nova ofrecerá, bajo la dirección de José Miguel Fayos, las obras: Orient et Occident, Saint-Saëns, y Gloriosa, de Ito. La Primitiva Setabense interpretará la Third Symphony, The Tragic, de James Barnes.



Concert i Ronda a la Verge

Por otro lado, cabe recordar que la plaza de la Seu albergará el próximo domingo el tradicional Concert i Ronda a la Verge, la noche dedicada a la música y la danza previa a la festividad del 5 de agosto. A las diez y media, frente a la fachada del antiguo hospital, está previsto el concierto. Este año corre a cargo de la banda de la Vella. Tras la finalización del mismo, en torno a las doce de la noche, comenzará la ronda: una dansà por toda la plaza a cargo de la Escola de Danses abierta a la participación del público. Finalmente se cantarán albaes en el interior de la Colegiata.