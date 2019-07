Xàtiva está sucia: lo critica la oposición pero también lo admite el gobierno

Los vecinos de Xàtiva afrontan una paradoja casi a diario. El servicio de limpieza viaria parece una maquinaria perfectamente engrasada: los vehículos barredera y de recogida, la abundancia de operarios, la sopladora... Da la sensación de que la capital de la Costera es una ciudad donde el asunto se toma muy en serio. Pero del mismo modo, hay también una percepción generalizada de que algo no funciona; de que hay muchos rincones sucios también. Y de que se detecta una cierta sensación de abandono. Lo ha denunciado la oposición, en este caso el PP. Y el gobierno lo admite sin ambages. Eso sí, culpa al PP de haber reducido el presupuesto para la contrata de la limpieza viaria en 2011... Lo que sucede es que el PSPV-PSOE gobierna desde 2015 y el enfado vecinal por la suciedad ya no puede atribuirse a una herencia del anterior gobierno, coinciden varias voces. «En la última legislatura del PP „dijo ayer el alcalde, Roger Cerdà„ se produjo una importante reducción» del gasto destinado a la contrata de limpieza. El primer edil admitía que «como consecuencia» de ello «sí que es cierto que se está notando» que la limpieza no es la deseable.

El PP de Xàtiva denunciaba ayer el estado de abandono de la piscina de la pedanía de la Torre de Lloris y lo puso como paradigma de esa desidia que dicen detectar. Pero a renglón seguido añadía que «no menos grave resulta la situación de extrema suciedad que desde la pasada legislatura invade muchas de nuestras calles, especialmente las aceras de aquellas más transitadas», señalaron ayer. Para los populares, «la suciedad ya forma parte de la decoración del propio pavimento. Esta situación, nada agradable desde un punto de vista estético, va camino de convertirse en una cuestión de insalubridad ciertamente preocupante máxime cuando se acerca una nueva edición de la Fira d'Agost, cuando esta situación siempre se agrava exponencialmente», agregaban ayer en su advertencia. «Y todo ello, sin que el nuevo equipo de gobierno muestre la más mínima intención de atajar una situación a la que sin duda se ha llegado como consecuencia de la desidia, el abandono y dejación de funciones en materia de limpieza viaria llevadas a cabo durante la pasada legislatura», criticaron. «Desde el PP emplazamos al nuevo equipo de gobierno a tomarse muy en serio la suciedad de nuestras calles con la implementación de un plan específico de actuaciones y que dejen de eludir su responsabilidad en esta materia», sentenciaron.

Pero según abundó ayer Cerdà, «esa reducción del contrato ha hecho que se reduzca el servicio de limpieza. Ese contrato hay que volver a licitarlo y, con el que hay en vigor, sí que hemos detectado que por esa bajada de costes que hizo el PP es cierto que se está notando. De cara a esa nueva licitación „continuó explicando el alcalde„ tendremos que plantearnos que el coste de la limpieza no puede seguir reduciéndose sino, al contrario, habrá que ampliarlo». El primer edil agregó que «si se amplía la contrata» y, consecuentemente, hay más personal y más turnos de limpieza, «habrá una mejor sensación» entre los vecinos. En definitiva, culpó al PP de la situación actual. «Han pasado siete años y se notan las consecuencia de las decisiones que tomaron», sentenciaba.

La sensación de suciedad se sustancia en aspectos como los rincones en torno a los contenedores de basura, donde bordillos o baldosas están ennegrecidos por la caída de fluidos que no se limpian. Un mal endémico en vías de mejora gracias la cada vez mayor conciencia vecinal „la recogida de heces de los perros„ choca en cambio con la orina canina: esquinas, bolardos, bases de farolas... la acumulación de pis y los malos olores que ello comporta es una de las mayores quejas de los vecinos. También los excrementos de pájaro son un problema grande en zonas arboladas. En una calle peatonal como Josef Lammerz las baldosas están alfombradas de deposiciones de ave. Y la pasada diaria de la barredora no las elimina.

Un problema de civismo grave es el uso indebido de los contenedores. No se debe depositar basura antes de una determinada hora. Y sin embargo, es habitual ver contenedores repletos (y abiertos) ya a mediodía. Sobre todo, los más cercanos a establecimientos hosteleros que generan una gran cantidad de residuo orgánico.



Futura inversión en la piscina

Sobre la piscina de la Torre, el PP censuró ayer «la falta de limpieza y mantenimiento de esta instalación municipal de la pedanía setabense, donde los vestuarios no tienen luz eléctrica, la zona de playa está llena de hojarasca y con desconchados, y algunas papeleras están rotas y tiradas por el jardín. Esta lamentable situación no es nueva. Pero por lo visto, para el nuevo equipo de gobierno las pedanías únicamente importan en campaña electoral», subrayaron. El alcalde replicó a estas críticas con el anuncio de una futura inversión de 28.900 euros en esta piscina dentro del plan SOM de la Diputación de Valencia.