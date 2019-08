Las asociaciones feministas critican la imagen «sexualizada» del Aplec de Otos

Otos vuelve a celebrar el Aplec tras 40 años desde el último encuentro. Fue el 4 de agosto de 1979 y hoy el Ayuntamiento de Otos ha preparado una jornada para rememorar aquella celebración. Sin embargo, quedará un poco empañada tras la polémica suscitada por las camisetas diseñadas por el consistorio, en las que se utiliza una imagen de Antoni Miró donde sale la actriza Pamela Anderson sosteniendo, de espaldas, una cuatribarada. Una imagen «estereotipada y sexualizada» para representar el Aplec.

Así lo sostienen los colectivos feministas de La Vall d'Albaida, que hicieron público un comunicado como crítica a la falta de «perspectiva lila» del Ayuntamiento de Otos al elegir esta imagen. En concreto, siete asociaciones han firmado el manifiesto hecho público por la Plataforma Feminista d'Ontinyent. Recuerdan que el Aplec es un espacio para reivindicar la lengua y la cultura, por lo que no se entiende la elección de esta imagen. Miró cuenta con un amplio repertorio de obras de mujeres con la cuatribarrada, por lo que desde la plataforma no se entiende que no se haya elegido cualquier otra de sus fotografías «donde se ven mujeres más diversas y reivindicativas».

En este sentido, los colectivos feministas no comprenden que, si uno de los objetivos del cartel era mostrar el territorio valenciano, se haya empleado la imagen de una mujer. Y se preguntan: «¿Por qué otra vez el erotismo va acompañado del cuerpo de una mujer? ¿Acaso es menos erótico el cuerpo de los hombres?». Confían en que no se ha escogido con mala intención pero recomiendan cambiar la imagen por «sexista y caduca» y porque «no nos representa ni como comarca ni como pueblo».

El Ayuntamiento de Otos no tardó en reaccionar a las críticas. Explicó en un comunicado el sentido de la fotografía: se trata de una reproducción de la original, con Pamela Anderson con la bandera norteamericana, a la que el artista cambió por la cuatribarrada para cambiar su significado antagónicamente: «Con esa mujer al frente de un movimiento reivindicativo [...] convertía el papel pasivo de la mujer en uno activo de reivindicación, de revuelta, de protesta».

El consistorio recuerda que en Otos hay una lucha activa por la igualdad y, de hecho, en las fiestas de 2019 se repartió a todos los vecinos una bolsa donde está escrito que en Otos, las mujeres «nos queremos libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes».

Además, inciden en que el equipo de gobierno está formado por tres mujeres y cuatro hombres que eligieron por unanimidad esta imagen y descartan que tenga que ver con el «patriarcado estructural que algunos han querido ver». Y continuan: «Nadie puede poner en duda el carácter feminista, activo y militante de Antoni Miró y del Ayuntamiento de Otos, como tampoco la intencionalidad del autor ni de los concejales».