El PP señala la «sospechosa» ausencia de un edil del PSPV en el pleno del taller de empleo

La portavoz del PP de Montesa, Mª Carmen Cerdá, ha mostrado su extrañeza por la «sospechosa» ausencia de los dos ediles del PSPV-PSOE en el pleno del 30 de julio, una ausencia que tal como publicó Levante-EMV hizo que Compromís, formación que lleva la alcaldía en pacto con los socialistas, estuviera en minoría. Fruto de esta situación, el PP frenó la aprobación de una nueva fase de un taller de empleo, algo que Compromís les recriminó con dureza. Desde el PP dicen que ya se sabía que ellos estaban en contra porque los números estaban impugnados («no en contra del taller de empleo», aclaran) y que los ediles socialistas no estarían. Pero aún así se convocó el pleno, denuncian.

Según el PP, en el primer pleno tras de la investidura, los concejales del PSPV-PSOE «ya comentaron, y son palabras textuales, que no estarían en el del 30 de julio porque se iban de vacaciones. Por lo tanto, ya se sabía y podían adelantar su propuesta con uno extraordinario. Pero claro, no tenía gracia porque saldría aprobada con su mayoría», y según el PP, ya tenían decidido hacer quedar mal al PP. «En el pleno de subida de salarios sí que se aseguraron el estar todos y que el PP no les pudiera tumbar la propuesta», critican.

«Llega el pleno del día 30 „cuenta el PP„ y sucede que uno de los concejales del PSOE se encuentra todavía en el municipio, como nos corroboran algunos vecinos. Pero en cambio no asiste al pleno ¿Por qué? Si hubiera acudido, la propuesta del plan de empleo hubiera tenido cuatro votos a favor [tres de Compromís y uno del PSPV-PSOE] y los cuatro en contra del PP, que no puede por lógica votar a favor porque ha pedido la impugnación del acuerdo plenario de los presupuestos, ya que no se convocó, como es preceptivo, la Comisión Especial de Cuentas para dictar informe antes de elevarlos al pleno. Y lo que se votaba era la partida presupuestaria del Taller de Empleo para 2019, del que pedimos la impugnación», afirman.

El voto de calidad de la alcaldesa, en caso de estar, al menos, uno de los ediles socialista hubiera roto el empate y se hubiera podido aprobar, afirman. «Pero, claro, se quedaban sin argumentos para ir corriendo al periódico a sacar al PP a pasear. Es más, cuando eran las nueve en punto preguntamos si esperábamos al concejal del PSOE y la contestación textual de la alcaldesa fue que no, que no iba a venir. Sí que estaba segura, sí...».

«Al final de todo esto lo que realmente nos duele es el desasosiego innecesario creado entre los trabajadores del taller de empleo. Por eso pedimos que se dediquen a gestionar y que dejen de hacer oposición a la oposición. Y al PSOE, que se manifieste al respecto. son actores principales y no de reparto pero no se les oye», zanjan.