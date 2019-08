Bravo pide precaución ante el riesgo de incendios en su visita al parque de emergencias de Castelló

La consellera de Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo, visitó el pasado jueves el Parque de Emergencias de Castelló de Rugat, el primero que construyó la Generalitat Valenciana hace más de diez años. Este parque alberga las unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat: BV-291 Ròtova (refuerzo) y las unidades BV-221 y Autobomba AV-222 de Castelló de Rugat (anual).

Bravo mantuvo una reunión con los bomberos forestales de este parque de emergencias. En lo que va de año, estos efectivos de Castelló de Rugat y Ròtova han realizado 89 intervenciones. Las actuaciones de las unidades de Bomberos Forestales no se circunscriben únicamente a incendios forestales, sino que también se amplían a incendios en industrias, almacenes, zonas agrícolas, así como salvamento y rescates de personas, entre otras.

Por otro lado, la gran subida de las temperaturas aumenta el riesgo de incendios forestales „prácticamente toda la Comunitat Valenciana ha estado en nivel 3 estos días„, por lo que Bravo recordó la importancia de extremar las precauciones y no encender fuegos en las zonas recreativas, no tirar cerillas o cigarros al suelo y no tirar basura en el monte o zona forestal, entre otras cosas. Los medios aéreos vigilan las zonas más sensibles de sufrir un incendio.

La consellera de Justícia recalcó la importancia de la sensibilización de la población, manifestando que «en días como estos es de vital importancia apelar a la responsabilidad de la ciudadanía con el entorno y el medio ambiente, no solo tomando las precauciones imprescindibles, también necesitamos su colaboración y que, cuando vean una columna de humo o fuego, llamen inmediatamente al a Emergencias». «Una llamada a tiempo al 112 nos permitirá actuar con mayor rapidez y mejorar los tiempos de respuesta, algo fundamental cuando hablamos de incendios forestales», indicó.