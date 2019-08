Xàtiva marca la máxima con los 44 grados

Ya avisaban las previsiones meteorológicas y se cumplió. Xàtiva registró ayer la temperatura máxima en la Comunitat Valenciana, con 44º C, en una jornada marcada por el poniente, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La capital de la Costera volvió a marcar la temperatura máxima de la jornada, con 44ºC (en la imagen dos feriantes, ayer por la tarde). Pese a los 44º C, no fue un dato histórico para la ciudad, que el 27 de agosto de 2003 alcanzó los 46º C y el 7 de agosto de 2015 los 45,9. Por detrás de Xàtiva, ayer se situaron los 43 grados de Novelda; 42 en el aeropuerto de Manises; y 41 en València y Polinyà, según informó EFE.