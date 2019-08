Els curtmetratges «Jocs Tòxics» i «Urgències ocupacionals», guanyadors de l'Imagina't

Jocs Tòxics, que tracta la violència de gènere en una relació d'adolescents, i Urgències Ocupacionals, un curt del Centre Ocupacional de Moixent que, per primera vegada es presentava al Imagina't i que arrasava amb un treball inclusiu realitzat per persones amb discapacitat, i que s'alçava també amb els premis a millor caracterització i foment de la inclusió social, són els triomfadors del concurs de curtmetratges de la Font de la Figuera, Imagina't, que celebrava aquest any la seua 12ª edició.

Els premis del jurat i del públic van recaure en Jocs Tòxics (primer premi), Urgències ocupacionals (segon premi) i Canvi de rols, tercer, un curt que critica els rols estandarditzats de la societat actual en les relacions personals i que els presentava des d'una perspectiva oposada. El guardó a la Joventut Crítica va ser per a Canvi de rols. El premi als Millors Efectes Especials fou per a Jocs Tòxics mentre que la proposta del col·lectiu Amazones, La Font Violeta, va obtindre el premi atorgat a la Promoció Local per fer visibles les dones més destacades de la població.

Els tres premis a la Millor Interpretació van recaure en: Clara Navalón, de Jocs Tòxics, el primer; mentre que el segon i el tercer van ser per a Antonio Morán, el metge d' Urgències Ocupacionals, i Àngels Ansensi, que encarnava a la filla en Canvi de rols.

Des de l'organització han assenyalat que l'Imagina't d'aquest any «ens ha sorprès per les seues propostes socials, sent a més pràcticament l'únic festival de curts en valencià del nostre territori, el qual contribueix al foment de la creativitat audiovisual, l'esperit crític que tant necessita la nostra societat, com han demostrat de sobres les propostes presentades», afirma l'alcalde de la Font i responsable de Joventut, Vicent Muñoz.



Un jurat de prestigi

L'Imaginat també destaca per la qualitat dels seus jurats. En els seus dotze anys d'història han passat professionals del sector audiovisual: dobladors, actors, directius, etc. Aquest any el jurat de l'Imagina't va estar format per l'actriu Lola Moltó, coneguda pel seu paper de Dora a l'Alqueria Blanca; Jonatan Cantos, actor i ballarí, i Laura Garcia, directora i guionsta de programes com Una habitació pròpia d' À Punt, i membre de la productora Suica Films. L'Imagina't està emmarcat en la Setmana de la Joventut de la Font de la Figuera, amb multitud d'activitats adreçades a tots els públics i que finalitzava ahir dilluns amb el festival de disparada Festi Colors Run.