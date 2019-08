La Fira llena la Casa de la Cultura

La gran matinal artística del primer día de Fira llenó ayer un año más la Casa de la Cultura de Xàtiva. Los protagonistas eran el Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2019; el 65 Saló Local de Fotografia Ciutat de Xàtiva 2019; y la VIII Mostra de Pintors i Escultors Xativins, está última se expone en la sala de la primera planta. Entre todos, el gran protagonista fue Aarón Fernández Duval, que se proclamó ganador del Premi Nacional de Pintura Juan Francés, dotado con 8.000 euros.

La obra Instantánea: Verano 2017 reportó al pintor de Mislata el prestigioso premio que entrega la familia del pintor setabense Juan Francés. Este año, el acto de entrega recuperó el modelo de años anteriores, en el que el fallo se da a conocer semanas antes del 15 de agosto. El año pasado, como novedad, el ganador se reveló el mismo día que la inauguración de la muestra. El ganador explicó que Instantánea: Verano 2017, un cuadro de 130x180 cm en acrílico y óleo sobre papel más rotulador base óleo, es «un homenaje a las fiestas de verano, la vuelta a los pueblos que en invierno quedan vacíos, la nostalgia del verano que nos carga de energía positiva para el invierno», según expresó ayer Aarón Fernández.

El Premi Nacional de Pintura Juan Francés también entregó dos accésits: a Ana Escribano, de Albacete, por la obra O2; y al pintor setabense Miquel Mollà Ribes, por Uns regalets del Duce. Al premio se presentaron 536 obras, de las que el jurado seleccionó 24 y, entre estas, decidió la obra ganadora.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la Reina de la Fira, Laura Vidal Martí, sus damas y acompañantes y una nutrida representación municipal presidieron, junto a la viuda de Juan Francés, Rosmary Bellod, el acto de entrega del premio nacional de pintura. Un premio de pintura del que la Reina de la Fira señaló que «es la sección [de las tres que se inauguraban ayer] que más me gusta, porque la pintura es mi afición». Afirmó que «las pocas obras que he podido ver, me han encantado», destacó.

Minutos antes, el alcalde, la reina y su corte y representantes municipales entregaban los premios del 65 Saló Local de Fotografia Ciutat de Xàtiva, que organiza la Agrupació Fotogràfica Setabense d'Aficionats, AFSA. En la modalidad de Color, el primer premio fue para Sandra Moscardó Alabedra (250 ?); el segundo para Alfredo García Terol (200); y Xavier Company Sanchis se llevó el tercer premio (175). En Blanc i Negre, Joan Miquel Galve Romero se proclamó ganador (250 ?); Edu Francés Fuster quedó segundo (200); y Enrique Climent Barberá, tercero (175). Por último, en la modalidad de Fira, el ganador fue Vicent Bataller Albentosa (250 ?); seguido de Xavier Company Sanchis, segundo (200); y Eliseo Martínez Pallás, tercero (175 ?).

La matinal artística de ayer en la Casa de la Cultura finalizó con la inauguración de la VIII Mostra de Pintors i Escultors Xativins, que reúne obras de, entre otros, José Ramón Blesa, Carmen y Fina Caldés, Pepe Castells, Elies Carsi, Rebeca Colomer, Rafael Daroca, Antoni y Mª Dolores Ferrer, Carles y Toni Grau, Alejandro Iborra, Pepe Mallea, Xavier Mallol, Vicente Martínez, Miquel Mollà, Helena Moral, Josué Perales, José y Paco Roca, José Samit, Javier y Miguel Soro, Nuria Mollá y Cheles Martínez.