Adriana Brotons i Iker Mollà guanyen el Concurs de Caps d'Esquadra Infantil

Els joves Adriana Brotons Ballester, de la comparsa Fontanos, pel bàndol cristià, i Iker Mollà Cambra, de la comparsa Benimerins, pel bàndol moro, van resultar la nit de dilluns guanyadors del XXXVI Concurs Infantil de Caps d'Esquadra que organitza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent. La Plaça Major fou l'escenari d'aquest concurs al qual els joves representants de les 24 comparses demostren els seus dots com caps d'esquadra, una iniciativa que es convertirà amb el termps en pedrerar de futurs festers. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el president de la Societat de Festers, Vicent Pla, van assistir al lliurament de premis als guanyadors i de diplomes acreditatius als participants de l'Escola de Caps d'Esquadra Infantil.



Pregó de Festes

Per altra banda, el periodista Santiago Sanchis va pronunciar el Pregó de Festes. Amb un discurs dedicat al poble d'Ontinyent, Sanchis va proclamar l'arribada de les Festes, «així, en plural, com ho diem per aquestes terres. Amb el record pels que ahir ens van precedir. Amb l'alegria dels qui demà passat arreplegaran la flama perquè no s'apague mai. Amb la força dels vostres cors. Visca Ontinyent!».