Els Catarres, Valira i Lemons es preparen per omplir de festa l'espai Tortosa i Delgado

Els grups els Catarres, Valira i Lemons es combinaran hui dimecres per oferir una vetllada de festa a l'espai escènic de Tortosa i Delgado, al marc de la programació de Ontinyent en Concert impulsada per l'Ajuntament d'Ontinyent per complementar les festes de Moros i Cristians i amb entrada gratuïta. La regidora de festes, Àngels Muñoz, recordava que «Ontinyent en Concert vol complementar les festes i atendre als diversos tipus de públic. La jornada d'aquest dimecres serà una mostra perfecta, perquè a més d'estos tres grups tindrem també una oferta musical a la Glorieta que inclou espectacles per als més menuts i també per als seguidors de grups i cantants més veterans», que tindran al seu abast un doble concert tribut a les parelles musicals formades per Víctor Manuel i Ana Belén i Sergio i Estíbaliz. «I tot sempre amb entrada gratuïta», recorda la regidora.

Del concert de Tortosa i Delgado, que començarà a les nou i mitja de la nit, la regidora explicava que «va a ser una nit de pop, folk i rock on a més hem volgut apostar per la música en valencià i donar a un grup local com en aquest cas Lemons la possibilitat de compartir escenari amb altres intèrprets de més experiència fins i tot en altres països», assenyalava. De fet, els Catarres, que presentaran a Ontinyent el seu disc Tots els meus principis, han tingut ocasió de portar la seua música fins a l'India, Londres o Dublín. En aquest cas amb un disc que els tres components del grup coincideixen en assenyalar que «és diferent als demés perquè és més elèctric, deixant momentàniament de banda l'aposta per l'acústic per a traure endavant un disc molt festiu i positiu», han manifestat des de la formació.

Valira, liderats per Juan Zanza, guitarrista del grup La Raíz, aquest 2019 ha llançat el seu primer disc, Ecos de Aventura, un treball al qual el grup tracta d'aconseguir un so original i propi que fusione diferents formes de rock i pop amb pinzellades de rap, recolçant-se per moments en sintetitzadors electrònics. Pel què fa als ontinyentins Lemons, portaran temes del seu primer disc al qual estan treballant, ritmes pop rock amb temes propis i també algunes versions d'altres artistes. El grup, format per sis membres d'entre 15 i 20 anys, estarà reforçat per un trompetista, un clarinetista i una corista, per a una posada en escena amb nou persones plantejada especialment per al concert organitzat per a aquesta nit.

«Es una programació, en definitiva, per a tots els gustos i edats, dins d'una programació pensada per complementar les festes i seguir fent d'Ontinyent un pol d'atracció», afegia la regidora Àngels Muñoz. La programació a la Glorieta inclourà també per a demà dijous a l'orquestra Mustang i el divendres hi haurà una sessió de remember.