Una programación variada llena las noches de teatro al aire libre mientras el infantil flojea

El teatro es uno de los espectáculos fijos en la Fira d'Agost. Un total de diez han integrado este año la programación en cuanto al teatro infantil, en la plaza del Mercat, y el de adultos en la Seu. Unas actuaciones que han conseguido un gran éxito a pesar de que alguna de las propuestas era algo más innovadora y menos comercial.

El coordinador de la feria, Toni Martínez ha valorado positivamente la acogida tanto de las obras dirigidas a los pequeños, la mayoría animaciones de circo, y los diferentes géneros teatrales que se han interpretado en la Seu como es el caso de la obra de Alberto Amarilla, «todo un éxito para los aficionados al teatro, pero que no llegó a una parte del público general», según Martínez. «Apostamos por obras más arriesgadas y eso cuesta de asumir», añade. Algo que también ocurre con los espectáculos para niños que, aunque dirigidos para ellos «hay veces que los padres son los que más ríen, ya que hemos buscado que la programación sea familiar y no solo infantil», agrega el coordinador.

Pero no todo ha sido un éxito ya que el calor dejó sillas vacías entre los asistentes al teatro infantil a pesar de que una firma ha suministrado helados, de forma gratuita, para que los más pequeños soportaran con gusto las altas temperaturas. Además, Martínez recalca que cada espacio tiene sus limitaciones ya que en el caso de las actuaciones infantiles el emplazamiento, «que sigue sin ser el adecuado», matiza, obliga a buscar obras que se adapten tanto al aire libre como a las condiciones del suelo, cosa que ocurre también el teatro para adultos, que se tiene que adaptar al aire libre y puede provocar incomodidades.

Así pues, el teatro al aire libre, aunque con excepciones, ha sido un éxito esta feria en el que se quiere «seguir apostando por espectáculos diferentes», resume.