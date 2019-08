Roger Cerdà quita hierro al malestar en el PSPV por su presencia junto a Rodríguez en Ontinyent

Su respaldo se produce en plena polémica por la posible consigna socialista de no aparecer junto al expresidente de la Diputació de València

El protagonismo que tuvo ayer miércoles el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en la Entrada de Bandes de Ontinyent no ha pasado desapercibido en el PSPV-PSOE. Públicamente, nadie se ha pronunciado. En privado, y dada la tormenta desatada estos días sobre una posible consigna de no respaldar en público a Jorge Rodríguez, la presencia del munícipe setabense ha generado cierta sorpresa. Sobre todo, porque su estancia llevó aparejado algo de «exhibicionismo». De hecho, en la firma en el libro de honor del director de la Entrada, el músico Joan Enric Canet, Cerdà estaba al lado de Rodríguez y entre todos los concejales del gobierno ontinyentino como si fuera un miembro más de la corporación. Pero más todavía: en el balcón central del ayuntamiento desde el que Rodríguez siguió el acto, Cerdà estaba justo a su lado en idéntico rango de protagonismo que el acalde anfitrión.

De que la presencia de Cerdà era poco común también se encargó de recordarlo la nota de prensa oficial del Ayuntamiento de Ontinyent, que tituló: «El alcalde de Xàtiva asiste por primera vez a la tradicional interpretación de la marcha mora "Chimo" en Ontinyent», con un subtítulo que añadía: «Roger Cerdà acompaña a Jorge Rodríguez para contemplar el momento en el que Joan Enric Canet dirige a los más de 1.000 músicos que acompañan a las 24 bandas que participan en las fiestas». Una nota insólita, puesto que centra el protagonismo en el invitado y ni siquiera titula por la banda de música ganadora, en este caso la Agrupació d'Agullent, o por el gran número de espectadores reunidos, como suele ser habitual todos los años.

Roger Cerdà, que está de vacaciones, ha atendido a Levante-EMV y dice que su presencia en Ontinyent «responde a una normalidad institucional absoluta. Me invitan a muchas fiestas de municipios como yo invito a muchos alcaldes a la Fira de Xàtiva, y este acto en concreto no lo conocía personalmente y me apetecía ir», agregó. «Además —continuó explicando— me une una gran amistad con Jorge y somos alcaldes de dos municipios muy cercanos , con cosas en común y que mantienen una buena relación institucional. Yo fui a la Entrada de Bandes y creo que la diputada provincial Pilar Sarrión va hoy viernes a la Entrada Cristiana...», deslizó.

Sobre la existencia de una posible consigna de no aparecer junto al alcalde de Ontinyent o de respaldarle, Cerdà afirma tajante: «yo no he recibido ninguna petición por ningún canal oficial de que no haya que asistir a ciertos actos ni aparecer junto a ciertas personas. Y aunque la hubiera recibido...», desafió.