El Olímpic cae ante el Hércules B en un partido en el que los de Xàtiva merecieron más

El entrenador, Abel Buades, solo pudo contar con quince jugadores de la plantilla al no poder hacer efectivas las fichas federativas de los demás pendientes del transfer federativo, entre ellos el del portero Francesc, Juanmi o Carlos Martínez. «No es excusa. Con este equipo hemos competido en pretemporada y hemos ganado. Hemos perdido porque no hemos tenido paciencia tras el gol del empate y no hemos contrarrestado el contragolpe del rival», afirmaba Buades tras el encuentro. El club espera poder contar con ellos esta semana.

Según comentaba el técnico, «el equipo se ha rehecho bien tras su gol, hemos tenido posesión pero nos ha faltado profundidad. En el segundo tiempo hemos mejorado pero parece que nos hayamos conformado con el empate, he hecho los cambios tratando de darle más alegría, pero se me ha roto el equipo», explicaba el entrenador del conjunto de Xàtiva.

Partido de pocas ocasiones claras, de esfuerzo físico en ambos conjuntos, «el partido se ha vuelto loco y en una contra nos han hecho el segundo gol. El cansancio y la ansiedad nos ha precipitado y no hemos tenido fluidez en el juego». Según Buades, hubo quien acusó el cambio de categoría, «hay gente debutante en la categoría y en el primer partido ha demostrado cierta ansiedad que se ha vuelto en contra nuestra». Rueda, recuperado de su lesión muscular, pudo jugar algunos minutos en la segunda parte. Ningún jugador recibió ninguna tarjeta.

El Campo Murta registró una pobre entrada, algo más de 200 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador local Cristóbal Pérez. Muchos aficionados aprovecharon el primer partido de la temporada para adquirir el abono, y se encargó de tramitarlos el mismo presidente del club, Ricardo Matéu, quien hasta la segunda parte no pudo sentarse en el palco.

La próxima jornada el Olímpic jugará a las 18 horas, el domingo, en Villarreal. El equipo, tras entrenar en la tarde de ayer, hoy descansa y mañana volverá a trabajar de nuevo en la Murta. Para Buades, toca «seguir trabajando, esto no va a ser fácil. Cuando estemos todos se mostrará una cara distinta». El aficionado despidió al equipo con aplausos desde la grada, «que el aficionado tenga paciencia que cuando el equipo se conjunte conseguirá que se identifique con él», ha asegurado el entrenador.