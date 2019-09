La «convocatòria» de Feliu Ventura per al seu nou disc

Feliu Ventura presenta Convocatòria, el primer single d'un treball que vorà la llum l'11 d'octubre.

El disc del músic de Xàtiva anirà acompanyat d'un llibret amb textos d'amistats que acompanyen i vesteixen cada «xicotet himne», com els ha definit la promotora. Fa huit anys que no trau un disc en solitari, tot i que no ha parat. Feliu Ventura «ens convoca perquè sempre torna quan més ens calen les cançons. I ho fa a través d'onze nous himnes xicotets, domèstics i assemblearis i que queden recollits sota el títol de Convocatòria», expliquen des de Propaganda pel fet. «El nou tresor de Feliu destaca per haver estat totalment enllestit a la seua estimada Xàtiva: de la integritat de la gravació, mescla i masterització fins al disseny i la impressió de la magnífica llibreta-carpeta que el vesteix».

Ahir dijous va eixir a la llum el primer single del disc (amb vídeo inclòs), que porta el mateix títol del disc, Convocatòria. «Sona a himne amb una melodia encomanadissa i les distorsions tènues de les guitarres i amb la bateria, el bombo i el baix elèctrics que, incombustibles i constants, fan la base rítmica, contundent», han destacat. Es tracta d'una cançó que «ja avança com és el nou treball de Feliu Ventura: un àlbum que transmet felicitat i que, malgrat els temps que corren (o potser precisament per això), té un caràcter marcadament positiu», han afegit.

El músic ens de Xàtiva «ens proposa ritmes potser menys habituals en ell, però no renuncia tampoc a les influències modernes del pop-rock anglosaxó de les que s'ha servit tradicionalment, ni a la influència mediterrània. Amb Borja Penalba i Pau Chafer al capdavant d'una selecta nòmina de músics convidats, torna a facturar cançons rodones 100% marca de la casa amb un treball acurat en arranjaments i producció», expliquen. «Són onze cançons de velocitats i efectes diferents, que compaginen efectes, distorsions i ritmes de tota mena i que, plegats, dónen varietat al conjunt».

Textos amb el disc

Des de Propaganda pel fet destaquen, tanmateix, que en aquest disc «Feliu Ventura ens convida a escoltar cançons acompanyades de les persones que volen transformar el món cada dia. És per això que, a més de convocar-nos a totes les que l'escoltem, aquesta Convocatòria arriba de la mà de textos creats per a cada cançó de la mà de Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart (des de la presó), Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xurí», informa la promotora. En les xarxes socials ja circula el vídeo, gravat a Xàtiva i Manresa.