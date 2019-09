Canals aplaza sin fecha la escolarización en la nueva aula de 2 años del José Mollà

La principal novedad del curso escolar en Canals se quedó ayer en dique seco al no poder abrir todavía la nueva aula experimental para alumnos de 2 años en el colegio público José Mollà. Se trata, en todo caso, se una medida «temporal» que se tomó «por seguridad del alumnado», recalcaron ayer fuentes municipales, que en cambio no dieron ninguna fecha nueva. El aula «no se abrirá hasta que todo no esté debidamente. El viernes „añadieron„ la alcaldesa, Mai Castells, acompañada del concejal de Educación, Vicent Tornero, visitaron el estado de las obras y decidieron con el consenso de las familias afectadas y la dirección del centro no abrir el aula hasta que las obras se adecuen a las necesidades de los alumnos de 2 años», precisaron ayer.

En Xàtiva, la principal novedad de este nuevo curso es la inclusión de una nueva aula de 2 años en el colegio público Teresa Coloma, que ha ampliado la oferta de educación infantil gratuita en la ciudad. El servicio ya vendía desarrollándose en los colegios Taquígrafo Martí y Attilio Bruschetti desde el curso 2015-16.

En Ontinyent, del número total de alumnos escolarizados destaca la cifra de 282 que lo hacen por primera vez y que son los niños de dos años que acuden a alguna de las seis aulas de esta modalidad que la capital de la Vall d'Albaida ofrece. La ciudad es la que mayor oferta de este tipo brinda a las familias entre las localidades de su población y equipamiento.

Más de 7.000 alumnos comenzaban ayer lunes Ontinyent el curso escolar 2019/20. El alcalde, Jorge Rodríguez, ha visitado las aulas en el comienzo de un ejercicio en el que se han incorporado a las clases 7.032 alumnos (5.292 alumnos de infantil, primaria y ESO, 640 en Bachillerato y 1.000 universitarios). A ellos se añadirán en las próximas semanas otros 1.100 de la Escuela de Adultos y 600 de la Escuela Oficial de Idiomas que sumarán alrededor de 9.000, destacaron ayer fuentes municipales. Rodríguez, que acudía al Lluís Vives acompañado por el concejal de Educación, Óscar Borrell, y responsables de la directiva del centro, incidió en la apuesta del Gobierno de Ontinyent «por continuar haciendo de la nuestra una ciudad educadora, entre otras cosas impulsando junto con otras administraciones y entidades el mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas», dijo.

En Xàtiva, según recordaron ayer fuentes consistoriales, también se ha incrementado la oferta de ciclos formativos. En el Lluís Simarro se pueden cursar diez de las ramas de Administración y Gestión; Edificación y Obra Civil e Informática y Comunicaciones; mientras que en el Josep de Ribera se puede realizar la especialidad básica de Electricidad y Electrónica. En cuanto al Centro de Formación Profesional la Costera, se pueden cursar ciclos de Automoción, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing; Sanidad y Servicios a la Comunidad, repartidos todos ellos en Formación Profesional Inicial, Grado Superior y los programas formativos de calificación.

Por último, el centro de Educación Especial Pla de la Mesquita afronta el nuevo ejercicio con 88 plazas de Educación Especial, mientras que también tienen oferta los colegios Jacinto Castañeda, Claret y la Inmaculada. La capital de la Costera cuenta un año más con los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas y con formación en materia musical, mientras que el curso académico en la Escuela de Adultos Francesc Bosch i Morata de Xàtiva empezará el día 18.

«Reiniciamos el curso escolar en Xàtiva con total normalidad y una gran oferta formativa en cada uno de los niveles educativos», destacó ayer la regidora Lena Baraza. La edil destacó la apertura de la nueva aula de 2 a 3 años en el Teresa Coloma, «que se suma a las ya existentes y que resultará muy provechosa para las familias de nuestra ciudad», agregó.

En Canals, durante el verano, el ayuntamiento ha subsanado las detectadas en los centros educativos del municipio. Y se ha actuado de manera especial, recalcaron ayer, en la construcción del nuevo comedor en el colegio Calixto III, un espacio que se pondrá en funcionamiento cuando se habiliten, entre otros, los electrodomésticos que se necesitan para que se ponga en marcha el servicio. También en este nuevo curso se ha adecuado el camino que une Canals y Aiacor con el centro público Vicente Rius para mejorar la seguridad de los que transitan por esta zona en horario escolar.

En cuanto a aulas de dos años, cabe resaltar los casos de Beniatjar (en el CRA Castell de Carbonera) y de Montitxelvo (CRA Serra del Benicadell) ambos en la Vall d'Albaida incluidos en la lista de 34 que el gobierno de la Generalitat ha implementado con la finalidad de combatir la despoblación, tal como anunció el mes pasado el conseller Vicent Marzà.



Obras del Pla Edificant

Desde Ontinyent destacaron ayer el alto porcentaje de matriculación para el actual curso. La oferta contaba este año con más de un millar de plazas de segundo ciclo de Infantil, (en trece centros) 2.141 plazas de Primaria (en ocho centros), más de 1.700 plazas de Secundaria (en cuatro centros) y más de 800 plazas de Bachillerato (en tres centros), según apuntaron ayer fuentes consistoriales. Por otra parte, el alcalde de Ontinyent recordó que esta semana saldrán a concurso dos de las obras previstas en el marco del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana: las del propio colegio Lluís Vives y las del CEE Vall Blanca, presupuestadas en 297.000 y 190.000 euros, respectivamente, precisaron.