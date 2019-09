La Colla l'Arrel explora el sábado la ocupación de las casas-nido en Ontinyent

La Colla Ecologista l'Arrel de Ontinyent ha informado de que retoma sus actividades tras el parénresis veraniego y lo hace con la revisión de las cajas-nido que tiene instaladas. La concentración será este sábado, a partir de las 16:00 horas, en la plaza de la Coronació, desde donde sus miembros se desplazarán con vehículos particulares a la zona donde se desarrollará la actividad, que consistirá en comprobar la ocupación de las cajas-nido durante la última campaña reproductiva, «a partir de los indicios que encontremos en el interior (nidos, huevos, plumas...)», explican. La actividad es apta para todo el público sin limitaciones de edad, según han añadido.

Desde l'Arrel recuerdan que las cajas-nido «están destinadas a especies de aves que requieren pequeñas cavidades para realizar sus nidos. Normalmente, las encontramos en los troncos de los árboles viejos. En nuestras zonas forestales, sin embargo, no se encuentran: bien porque no hay árboles maduros o porque las masas forestales estas dominadas por el pino, árbol que no desarrolla cavidades», explican. De ahí la intervención humana. En otras especies de árboles, la rotura de ramas, por ejemplo, acaba derivando en la creación de cavidades en el tronco con el paso del tiempo. Por ello, estas cajas ofrecerán oportunidad de refugio a estos tipos de aves.