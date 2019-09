Ontinyent embotella la seua aigua

Destacar la qualitat de l'aigua pròpia, promoure el seu consum entre la població i reduir els envasos de plàstic. Aquestos són alguns dels objectius d'"Aigua d'Ontinyent: per a beure, per a viure", la campanya impulsada per l'Ajuntament d'Ontinyent i l'empresa gestora del servei d'aigua potable, EGEVASA, que es presentava hui, i que inclourà tot un seguit d'activitats entre els mesos de setembre i octubre, entre ells la creació del marca, "Aigua d'Ontinyent", el repartiment de 3.500 botelles i gerres de vidre o l'organització de tasts d'aigua.

"L'aigua d'Ontinyent és un dels símbols del nostre poble i hem de sentir-nos ben orgullosos de tindre a les nostres cases un aigua d'alta qualitat i amb totes les garanties per al seu consum", ha destacat l'Alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en la roda de premsa de presentació de la campanya "Aigua d'Ontinyent". Jorge Rodríguez també ha volgut destacar "l'encert i l'oportunitat" d'una proposta municipal que pretén involucrar tota la població: "amb esta iniciativa donem a la nostra aigua el valor que mereix i fomentem el seu consum, a més de llançar un missatge clar i nítid en favor del medi ambient i la reducció dels envasos de plàstic", ha afegit l'Alcalde d'Ontinyent, qui convidava la població acudir este dijous, a les 19:30h a l'acte de presentació de la campanya al Centre Cultural de Caixa Ontinyent, en el carrer Gomis, on es lliuraran botelles amb l'emblema Aigua d'Ontinyent i es visionarà el documental realitzat amb motiu de la campanya.

Al voltant d'"Aigua d'Ontinyent" es realitzarà una sèrie d'accions des de setembre fins el proper desembre. Entre les activitats programades es troba un concurs de microrrelats, un espectacle a l'aire lliure a la Plaça Santo Domingo el proper diumenge 22 de setembre, una exposició a la Casa de la Cultura-Palau dels Barons de Santa Bàrbara així com altres accions divulgatives com una ruta patrimonial del tram urbà del riu programada per al proper 28 de setembre, una ruta per l'antic traçat d'abastiment del Pou Clar prevista per al 5 d'octubre així com visites a la Barbacana i al Molí Descals. Dintre de la "Aigua d'Ontinyent, per a beure, per a viure" també s'han previst conferències i diversos tallers on l'aigua, el reciclatge i la sostenibilitat seran els principals protagonistes.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, que incidia que "el canvi climàtic és una realitat i els governs estem cada vegada més sensibilitzats per a prendre mesures i caminar conjuntament amb la ciutadania per tal d'aprofitar els nostres recursos naturals" exposava que la campanya "Aigua d'Ontinyent" s'estructura sobre tres eixos: ambiental, salut i econòmica. Gandia afegia que aquesta campanya s'emmarca dins un dels objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l'ONU en l'Agenda 2030, concretament l'objectiu número 6, que es refereix a l'aigua net i el sanejament.

Des de l'inici de la campanya, l'Ajuntament d'Ontinyent i Egevasa repartiran gratuïtament més de 3.500 botelles i gerres de vidre reciclat i cantimplores de metall amb el lema de la campanya, que aniran acompanyades d'un tríptic on es mostren les raons per a beure aigua de l'aixeta, una comparativa dels costos associats al consum d'aigua envasada versus a la de l'aixeta, i remarcant que l'aigua del l'aixeta també és un producte segur i saludable.

Per la seua banda, el gerent de l'empresa pública Egevasa, Miquel Àngel Ferri, posava en valor la qualitat sanitària de l'aigua d'Ontinyent perquè "no sols compleix amb la normativa estatal i autonòmica exigida, sinó que, a més, es realitzen nombrosos controls addicionals demandats per la legislació". En concret, l'aigua d'Ontinyent compta amb la certificació de qualitat 9001 plenament vigent, que té en compte els mitjans i fórmules emprats per a la conducció de l'aigua amb totes les garanties exigides a les directrius marcades a la Unió Europea. En 2019 s'han fet 142 anàlisis, alguns dels quals inclouen més de 200 paràmetres, i que adverteixen sobre els nivells de tot tipus de variables, des de la presència de la bactèria Legionella a la radioactivitat.