El Enguera cae como visitante ante un Pego que se mete líder de la Preferente

El Pego superó al Enguera en el campo municipal Cervantes y lo hizo con un juego muy incisivo por sus laterales. El Enguera lograba defender las acometidas rivales y trataba de generar peligro en alguna jugada a balón parado de la que dispusieron, sin materializarlas. Así las cosas, iban a ser los locales los que se adelantaban en el marcador con un gol de Kevin a los 19 minutos.

El Pego no se conformó y siguió buscando la portería contraria. Sin embargo, hasta el minuto 40 no se iba a mover el marcador. En ese momento, una nueva jugada a balón parado botada desde la izquierda no la pudo defender la zaga enguerina y, tras una serie de rebotes, Cristian Rico marcaba sin problemas (2-0). Con ese resultado se llegaba se llegaba al descanso. Tras el paso por vestuarios, el Enguera demostró que no bajaba los brazos y que confiaba en la posible remontada. De esta forma, en el minuto 54 Alberto Talón recortaba distancias con un tanto conseguido tras un fallo en la salida de balón de David Perales, que colocaba un centro lateral que remató a la perfección para superar a Fede. A partir de este momento, los de la Canal lo intentaron pero no lograron inquietar la portería rival en ningún momento, llegando a los cinco últimos minutos de juego una jugada en la que el Pego, tras un balón largo lanzado desde su propio campo, conseguía el tercer tanto. Cristian Rico tocaba el esférico en la frontal, el cual quedaba botando para que Juan Guede lograra el resultado definitivo.

Sin embargo, aún quedó tiempo para que los locales recibieran mala noticia: la expulsión de Cristian Rico, autor del último tanto, por doble amarilla. Después de esta derrota, el Enguera se queda con los tres puntos logrados la primera jornada y ha de esperar otro fin de semana para avanzar en la tabla. Mientras que al Pego esta victoria le coloca líder del grupo. Los de Paco Martínez recibirán la próxima jornada al CD Dénia en el Villa de Enguera. Objetivo, sumar y escalar posiciones.