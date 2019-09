Montesa projecta un documental sobre el camp de concentració de Mauthausen

El proper diumenge, a les 19 hores, a la Casa de la Cultura de Montesa tindrà lloc la projecció del documental Mauthausen-Gusen: la memòria. L'acte l'organitza l'Ajuntament de Montesa i compta amb el recolzament del Sarc de la Diputació de València. L'audiovisual, dirigit per la periodista Rosa Brines, narra la vida de diversos supervivents del camp d'extermini de Mauthausen-Gusen, a Àustria, on foren deportats entre 1941 i 1945, més de 7.000 republicans espanyols, al voltant de 400, valencians.

La idea del documental va partir en el seu dia de l'Ajuntament de Benicàssim, que el va finançar en bona part, en col·laboració amb el Laboratori de Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló. En principi, volien recollir-se les impressions de cinc adolescents, alguns més que octogenaris, que van compartir experiències a Mauthausen, tot això des d'una vessant pedagògica. El projecte, finalment, va anar quallant i el documental s'ha projectat en diversos instituts i a la Universitat de València.

Amb 31 minuts de projecció, la història arranca amb el retorn a Mauthausen dels supervivents. Alguns d'ells, ben pocs, van servir a Brines de fil conductor del treball. És el cas d'Esteban Pérez, reconegut amb una xapa en la solapa com deportat 5042, també de José Acubierre, deportat 4.100, i de Juan Camacho. Amb la mirada perduda, un recorre el lloc, cruel i macabre; un altre conta com va perdre a la seua mare i després al seu pare, que va deixar de menjar perquè ell sobrevisquera. Fins i tot, s'il·lustren totes les fórmules d'extermini: des del cansament i la inanició „els espanyols van construir el camp„, a procediments tan sàdics com les cambres de gas i els experiments mèdics.

Segons l'autora, Rosa Brines, «el documental té una base educativa que intenta recuperar la memòria com a herència pedagògica per a les generacions futures». Junt amb Brines, assistirà a l'acte el delegat de la Comunitat Valenciana de la Amical de Mauthausen, Adrián Blas Mínguez.