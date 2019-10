Estafan a un empresario del Genovés a través del llamado "timo del asfaltado"

Como estafa de manual en la que ya se ha convertido, el timo del asfaltado de bajo coste tiene un modus operandi casi calcado. Y en el Genovés no ha sido una excepción. Un empresario de la localidad de la Costera ha denunciado ser víctima de un engaño consistente en que, tras ofrecerse a pavimentarle una franja de terreno en torno a su empresa a un precio de risa, le presentan una factura mucho más abultada de lo pactado y le exigen de manera muy hostil y amenazante una cantidad de entre cinco y diez veces más de lo acordado. El damnificado pagó inicialmente 1.000 euros en metálico. Días después, transfirió a una cuenta otros 1.300 euros. Todo ello pese a que, tal como asegura, el trabajo realizado «apenas cuesta unos 500 euros», señaló ayer.

Los hechos tuvieron lugar días atrás cuando «un extranjero que hablaba bastante mal español» le ofreció parchear unos cuantos socavones y faltas que tenía en una campa junto a su nave. «Me dijo que el material procedía de un alquitranado que habían hecho en otro sitio y que les había sobrado», añade. Le brindaron un precio imbatible por ese pequeño arreglo: diez euros por metro cuadrado. La extensión a repavimentar, finalmente, fue de menos de 50 metros cuadrados. Lo que arrojaba un coste de unos 500 euros como máximo, siguió explicando.

Sin embargo, el cabecilla de la brigada que hizo el trabajo y con el que el dueño del suelo había negociado le dijo que los costes se habían disparado y que los metros cuadrados eran mucho más de los que midieron en un principio. Así que le presentó una factura por una cantidad cercana a los 5.000 euros, según explicó ayer.

El empresario decidió pagar solo mil euros, en metálico. Y días después y ante las amenazas y hostilidades del operario, que le llamaba insistentemente al móvil, ordenó una transferencia de 1.300 euros más a su cuenta convencido de que, pese a estar pagando a precio de oro ese alquitrán, le dejarían tranquilo. No fue así. Le pedían más. Fue entonces cuando decidió presentar denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Xàtiva.

El estafado admite que los integrantes de la brigada «no tenían muy buena pinta». Pero añade que al tratarse de una obra tan pequeña y con un coste tan bajo, no le dio importancia y decidió gastar esos 500 euros para reparar «un par de socavones y allanar un poco la campa», indicó a Levante-EMV. Pero la obra no solo era carísima si no también mala. «La mezcla que trajeron estaba adulterada, según me ha comentado gente que sabe de esto y que lo ha visto. Llevaba poquísimo alquitrán o quizá nada. Igual le metieron betún para que fuera negro, y gasóleo para que oliera. Pero era todo grava que se soltará enseguida», explica.

Los mil euros en billetes que pagó los da por perdidos. Pero, de momento, ha conseguido trabar la transferencia de 1.300 euros. «Eso no significa que recupere el dinero, pero al menos ellos ya no lo han cobrado», cuenta. Para añadir que la empresa tenía un NIF irlandés, su sede estaba en Madrid y el banco con el que operaban era una sucursal sita en Marbella.

Esta estafa ha proliferado notablemente. En Pedreguer se dio un caso idéntico hace un año. Y en abril, dos jóvenes irlandeses de 21 y 26 años fueron detenidos como presuntos autores de este mismo timo en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina.