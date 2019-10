Xàtiva Unida critica que el consistorio «improvise» en la reversión de las obras del acceso al Martínez Bellver

La anulación de las medidas de pacificación del tráfico en la calle Ventura Pascual de Xàtiva, donde se sitúa la entrada al colegio público Martínez Bellver, ha despertado las críticas de Xàtiva Unida. Según Miquel Lorente, portavoz de la formación, esta medida adoptada por el ayuntamiento «evidencia la improvisación e inconsciencia del actual equipo de gobierno en materia de seguridad vial», según sus palabras. Lorente contrapone esta deriva frente al anterior Pla de Mobilitat Sostenible, en el que se enmarcaban estas obras y que fue aprobado por unanimidad en el seno del consistorio durante la anterior legislatura. En el caso concreto de estas obras, la agrupación recuerda que se atendieron las sugerencias de los vecinos del lugar a la hora de redactar el proyecto; asimismo, 58.000 de los 70.000 euros a que ascendió el coste de las obras fueron subvencionados por la Diputación de València.

El edil de Mobilitat de Xàtiva, Juan Giner, explicó la semana pasada, tras reunirse con la dirección del centro, que la intención del consistorio era explorar otras alternativas para procurar la seguridad de los estudiantes después de comprobar que las obras realizadas, según sus palabras, no habían «servido para nada». El sistema de pilones se estropeó tiempo atrás y no ha sido reparado, algo que Giner descartaba por el alto coste que suponía. El pavimento de adoquines, por otro lado, no reducía la velocidad de los vehículos a su paso por la calle. Con todo, Giner afirmó que la aplicación de este mismo plan en otras zonas de la localidad se había paralizado.



Acciones «para eliminar rastro»

Así, Xàtiva Unida añadía esta decisión «a una larga lista de acciones» impulsadas por ellos mismos durante la anterior legislatura, que durante estos primeros cien días de gobierno del PSOE y Ciudadanos «han sido suprimidas o reducidas a la mínima expresión». Además de esta última, la formación dirigida por Miquel Lorente añade la pacificación dominical de la Albereda Jaume I, el Mercat de la Terra, la Setmana de la Mobilitat, el festival Música i Lletra o la tarjeta de fidelización del comercio de Xàtiva, entre otras.