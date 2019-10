El PP afea al gobierno que solucione con «parches» el riesgo de más inundaciones

El PP de Ontinyent dijo ayer que es «una extraña casualidad» que «tres días después de nuestra propuesta para buscar la solución a las inundaciones en Benarrai, el gobierno de Jorge Rodríguez anuncie que ejecutará un proyecto, como salido de la chistera', para evitar inundaciones en las fincas de la calle Enric Valor». Los populares alaban el «efecto inmediato» que ha tenido su propuesta «ya que lo importante es encontrar la solución a un problema latente de hace tiempo, que alcanzó gran peligrosidad y generó ya escenas de pánico en 2016 y al que no se le ha hecho ni caso en años», criticaron ayer. No obstante, advierten de que «es más que probable que el proyecto anunciado por el gobierno local a última hora sea un parche que no acabe con los graves problemas que padecen los vecinos de la zona», sentenciaron.

Ayer por la tarde, el gobierno de Ontinyent replicó a los populares y señaló su «condena» a «los insultos y el menosprecio al trabajo de los técnicos municipales que demuestra la portavoz del PP, Mercedes Pastor. En su desafortunada nota de prensa, han descalificado la propuesta de los técnicos para evitar la inundación de las cocheras de las calles Enric Valor y Pintor Segrelles con afirmaciones que el concejal de Servicios Municipales Manuel Cuesta ha calificado de «muy graves y fuera de sitio». Cuesta considera que «calificar como chapuza el trabajo de un técnico municipal o que se actúa desde la oficina técnica de manera improvisada sólo puede demostrar el desprecio que los populares sienten hacia los profesionales del ayuntamiento», señaló.

Para el PP, en cambio, «la gravedad de los daños materiales y/o personales que otra inundación podría causar en esta zona merece un estudio. Por eso no se puede actuar a salto de mata, como han hecho al ver nuestra propuesta», criticaron ayer desde la oposición.