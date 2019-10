Quatretonda estudia en un ciclo nuevas vías sociales para los pueblos pequeños

Quatretonda inaugurará mañana el ciclo de cuatro jornadas Repensar el Rural, unas conferencias pensadas para mostrar sobre el terreno propuestas y nuevas perspectivas que ayuden a comprender las dinámicas demográficas que afectan al entorno rural, provocando la despoblación, y los fenómenos que las provocan, así como las propuestas y políticas que han tratado estas dinámicas, tanto las exitosas como las que han fracasado en su objetivo.

La primera de las cuatro jornadas del ciclo, todas ellas gratuitas y de acceso libre, se celebrará a las cuatro de la tarde en el CCE Elvira Vives de Quatretonda. Javier Esparcia y Jaime Escribano, de la Universitat de València, hablarán de ruralidad y población, mientras que el geógrafo Xavi Delgado presentará una serie de experiencias y analizará casos de éxito y fracaso en políticas de recuperación de territorios rurales. Por otro lado, con la intención de fomentar el intercambio de ideas y de fórmulas colaborativas, se celebrará una sesión participativa en grupos y una mesa redonda.

Xavi Delgado, ponente y uno de los organizadores del encuentro, indicó que la perspectiva de Repensar el Rural, más que centrarse en la recuperación de la población, pone el foco sobre la viabilidad social de las comunidades rurales. «La despoblación inunda las televisiones desde hace tiempo, pero hablar únicamente de pérdida de población no implica nada efectivo sobre el territorio», argumentó. «Que un pueblo gane habitantes no implica necesariamente nada para las personas, a no ser que la población aumente en una gran cantidad. Nos hemos de centrar en encontrar la manera de mantener comunidades rurales viables con una buena calidad de vida, más allá de índices poblacionales», añadió.