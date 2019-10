Más de 60 empresas solicitan la ayuda para promocionar el textil

El Ayuntamiento de Ontinyent ha recibido un total de 64 solicitudes de empresas locales para acceder a las ayudas municipales a la asistencia a ferias o misiones comerciales y la consiguiente edición de catálogos, una de las herramientas más importantes para la promoción del sector. Esta línea de ayudas, incluida dentro del IV Plan de Reactivación Económica y Fomento del Empleo del Gobierno de Ontinyent, está dotada con 60.000 euros, con los que el ejecutivo que encabeza Jorge Rodríguez pretende seguir impulsando la actividad empresarial como generadora de empleo, destacaron ayer fuentes consistoriales.

El concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda, recordaba ayer que el sistema de distribución de las ayudas viene haciéndose teniendo en consideración a las sugerencias e indicaciones de las propias empresas, «con las que el Gobierno de Ontinyent va a seguir trabajando codo a codo para impulsar la actividad económica y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en la ciudad, que ha sido siempre uno de los pilares básicos de la acción de este Gobierno y va a seguir siéndolo», según expresó ayer el edil. «Estas ayudas „continuó explicando„ contribuyen a la internacionalización y la mejora de los canales de comercialización en los mercados exteriores, y es muy positivo que año tras año seguimos teniendo esta demanda», manifestaba.



Hasta el 75% del coste

En esta convocatoria de ayudas para ferias, misiones comerciales y catálogos, el importe de la subvención es de hasta el 75% de los costes subvencionables (hasta ahora de un máximo del 50%), precisaron ayer fuentes municipales. Asimismo, el acceso a las ayudas es de concurrencia competitiva y no por orden de presentación, atendiendo a las sugerencias del propio sector empresarial a la hora de redactar esas bases. En cuanto a las ayudas para ferias, el importe máximo de la ayuda no puede superar los 5.000 euros por beneficiario en el conjunto de todas las actuaciones solicitadas; mientras que en el caso de las ayudas a catálogos, el coste subvencionable no podrá superar los 3.000 euros por beneficiario, añadieron.