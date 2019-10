«Cambio de cromos» en el Atzeneta antes de enfrentarse esta tarde al Paterna en casa

El inicio de liga del Atzeneta UE no ha sido el deseado teniendo en cuenta el ambicioso proyecto del club de la Vall d'Albaida, pero la situación va reconduciéndose poco a poco. La victoria ante el Vilamarxant ha devuelto la sonrisa al conjunto naranja de cara a su vuelta a El Regit. Los de David Albelda reciben hoy a las 17 horas la visita de un Paterna CF en horas bajas con la intención de mejorar la imagen del último partido en casa y empezar a encadenar resultados positivos que les lleven a puestos altos de la clasificación.

Ante el Paterna ya no estará el centrocampista Iván Bazán. El Atzeneta hacía oficial su salida del club en la tarde de ayer con un escueto comunicado donde se exponía la decisión «de mutuo acuerdo» de rescindir el contrato y se agradecía al jugador su labor. Y a rey muerto, rey puesto. Minutos después de anunciar la marcha de Iván se anunciaba la llegada de Javi Salero. El alicantino es también centrocampista de perfil ofensivo y puede actuar en varias posiciones. Las últimas dos temporadas militó en La Nucía, donde logró el ascenso, y cuenta con una amplia experiencia en categoría nacional tras su paso por Novelda, Conquense, Lucena, Huracán Valencia, Ontinyent o Alicante, donde llegó a debutar en Segunda A.

Con respecto a los que ya estaban en la plantilla, Fidel afronta el tramo final de su recuperación, pero todavía no entrena con el grupo y será la única baja para medirse al Paterna. Albelda podrá elegir entre los integrantes de su plantel para armar un once competitivo en el que parece casi segura la presencia de Kike Ferreres. El lateral zurdo, indiscutible desde la segunda jornada (en la primera arrastraba una sanción), se refiere al Paterna como «un rival que no lleva muchos goles a favor pero, así mismo, tampoco lleva muchos en contra». «Defienden muy bien y será complicado hacerles daño, ya que han competido muy bien frente equipos de la zona alta», añade. El Atzeneta vuelve a El Regit con muchas ganas y, como indica el «3» naranja, «el equipo tiene muchas ganas de darle una alegría a la afición después del último bache en casa».