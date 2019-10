Compromís per Xàtiva llena varias bolsas de residuos durante su batida por la Cova Negra

Un grupo de voluntarios movilizados por Compromís per Xàtiva procedieron el pasado sábado a la recogida de desperdicios en el paraje de la Cova Negra y alrededores. El resultado, informaron ayer, es que «llenamos varias bolsas de basura con muchas botellas de plástico, alguna de vidrio, otros envases y residuos pequeños», explican. Fueron clasificados y llevados a los contenedores correspondientes. «El objetivo principal de esta actividad es poder concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de no ensuciar nuestros parajes naturales, pero también mostrar la necesidad de mejorar la educación ambiental en Xàtiva», explican. El secretario local de la formación, Ferran Minguet, añadió que «es necesario que comprendamos la importancia tanto de no tirar basura en estos parajes» y censuró las actitudes incívicas al tiempo que dijo que «tenemos la impresión de que tampoco se está haciendo todo correctamente desde el equipo de gobierno de Roger Cerdà».