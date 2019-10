Ontinyent crea una «bonificación verde» del 50 % que potencie el uso de renovables

Los dos principales impuestos que recauda el Ayuntamiento de Ontinyent, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) tendrán desde 2020 una nueva «bonificación verde» del 50% que potenciará la uso de energías renovables en la industria, comercio y particulares de la ciudad. Además, se bonificará el 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, comparecía en rueda de prensa en el Espacio Coworking municipal para explicar la medida junto a la concejala de Hacienda, Natalia Enguix, y destacados representantes del sector empresarial para dar detalles de esta bonificación, que da respuesta a una propuesta inicial de Ateval y Coeval, que ha sido atendida y ampliada.

En palabras del primer edil, la medida «cumple un doble objetivo, ya que ayudamos a nuestras empresas ante la competencia de otros países donde el coste energético es menor, y lo que es más importante, beneficiará al conjunto de la sociedad. La reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático „continuó explicando Rodríguez„ va más allá de las competencias de un ayuntamiento, pero actúen o no las administraciones superiores nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque ya dijimos que esta es una cuestión de ciudad en la que no podemos estar de espaldas y que se ha visto que nos afecta también a nivel local, y ante la que debemos actuar de manera transversal desde todas las áreas, también la económica», señaló.

Así las cosas, y según detallaba la concejal de Hacienda, va a llevarse para su aprobación plenaria una modificación a las ordenanzas que regulan el IBI y el IAE por la que se bonificará el 50% estos impuestos a aquellas industrias, comercios y particulares en los que se instalen sistemas de aprovechamiento técnico o eléctrico de la energía solar, y que produzcan a partido de esta un mínimo de un 20% de su consumo energético, durante un período máximo de cuatro años posteriores a la instalación, según avanzó ayer Enguix. La regidora añadía que si bien otros municipios ofrecen bonificaciones similares, «son muy pocos los que llegan a un 50%, que es el máximo legal permitido, y no nos consta ningún caso en municipios menores de 50.000 habitados en la Comunidad Valenciana», dijo. En cuanto al ICIO, explicó que la bonificación del 95%, también la máxima permitida, afectará a las obras necesarias para la implantación de sistemas de aprovechamiento de energía solar.

Los representantes empresariales coincidían en alabar la medida, de la que el presidente de la patronal Coeval, Javier Cabedo, dijo que era «una apuesta decidida no sólo por el medio ambiente, sino también para poder mantener y atraer empresas con la que no podemos más que estar agradecidos a la ayuntamiento», dijo. El presidente de Ateval-Vall d'Albaida, Rafael Lurbe, definía la acción como «otro granito de arena para hacer de Ontinyent una ciudad muy atractiva, y un ejemplo que esperamos copien otros ayuntamientos». Finalmente, el presidente de Ateval-CV, Càndid Penalba, destacaba que con esta bonificación «se da ejemplo a otros municipios, y es una satisfacción que se nos haya escuchado. Agradecemos al Gobierno de Ontinyent esta apuesta por la industria y la sostenibilidad».