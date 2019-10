El control del esférico puede ser clave en la visita del Benigànim a Villarreal

La UD SIA Benigànim quiere cerrar ya la sangría y dejar en tres „ni una más„ las derrotas consecutivas acumuladas. Para ello, los rojiblancos deberán sacar un resultado positivo ante el Villarreal CF C en un duelo previsto para las 17:00 horas de esta misma tarde y que estará dirigido por Álvaro Rallo Estévez.

El conjunto dirigido por Rui Tomé, quien cumplirá esta jornada su segundo y último partido de sanción, se ha preparado a conciencia en el campo de césped natural de las instalaciones de Soccer Inter Action en Enguera para adaptarse al máximo a la superficie de juego del Mini Estadi. Todo apunta a que el técnico portugués repetirá convocatoria con respecto al último encuentro, de nuevo con el guardameta Natxo en la misma, ya que Adri Saez sigue arrastrando problemas físicos.

El escollo a superar por parte del Benigànim en esta ocasión es bastante considerable. El segundo filial groguet cuenta con futbolistas muy jóvenes pero cargados de talento y que luchan por estar pronto en el fútbol profesional. Los castellonenses apuestan, al igual que el Benigànim, por el buen trato del balón y la posesión como principal arma. A priori, este hecho hará que quién consiga imponer su juego tendrá muchas opciones de llevarse el duelo.



Rival con 4 partidos sin ganar

Cabe reseñar que el Villarreal C no atraviesa su mejor momento de la temporada. Pese a mantenerse en una meritoria sexta posición, los de Pedro Martí acumulan cuatro jornadas sin ganar y no han podido pasar del empate en sus dos últimos encuentros como locales.