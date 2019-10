Absuelto el arquitecto municipal de Xàtiva acusado de prevaricar con la plaza de toros

El Juzgado de lo Penal nº 12 de Valencia ha absuelto al arquitecto municipal de Xàtiva, Antonio Vela, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas de los que estaba acusado en relación con la reforma y colocación de una cubierta en la plaza de toros de la capital de la Costera, obra adjudicada en su día a Llanera, SL, bajo el mandato de Alfonso Rus como alcalde. La sentencia no es firme. El Ayuntamiento de Xàtiva, que ejercía la acusación, indicó ayer que va a recurrirla. La Fiscalía pedía dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 300.000 euros para Vela. La fiscal señalaba que el arquitecto actuó «a sabiendas de su injusticia» y «con la finalidad de obtener un beneficio económico» para él mismo en el proceso de adjudicación de las obras del coso, que costaron seis millones de euros y fueron asignadas a Llanera SL y a CM Ingenieros SL en 2005.

Pero la sentencia es demoledora en sentido contrario. La magistrada juez Margarita Sierra hace una observación muy crítica en el fallo al aludir al «derecho a la presunción de inocencia», algo que «impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable». La juez prosigue señalando que en este caso, «los hechos que fundamentan las acusaciones no han sido probados y los que sí lo han sido [...] no son constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas que se atribuyen al acusado», según explica el texto de la sentencia.

La clave de la absolución de Vela en cuanto al delito de prevaricación reside, a tenor de la sentencia, en que el arquitecto «no ha dictado ninguna resolución». La juez insiste, en ese sentido, en que «la absolución viene dada por imperativo del principio acusatorio, en cuanto que la parte acusadora no le atribuye el dictado de ninguna resolución, que es el elemento nuclear sin el cual no puede existir el referido delito», concluye.

Abundando en este punto, la juez dice que «el informe del arquitecto municipal, en este caso el acusado, no era vinculante, pues nada se dice al respecto en el pliego [de las obras], que es donde se regulaba el procedimiento». Dicho de otro modo, Vela pudo asesorar a las empresas que se quedarían finalmente la obra, pero ese asesoramiento no implicaría más que una reprobación ética, como llega a admitirse en el fallo, pero no un delito de prevaricación, puesto que efectivamente, su informe no era vinculante y él no tomaba decisión final alguna, se insiste.

Lo mismo sucede con el delito de negociaciones prohibidas, que únicamente la acusación popular imputaba a Vela. La juez dice que «a la parte acusadora incumbe [...] describir los hechos cuya comisión considera constitutiva del delito que califica. Sin embargo, en la conclusión definitiva [...] no se encuentran referidos los hechos que pudieran constituir tal delito» ya que no «no dice de qué forma» se pudo forzar el contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación y cubrición de la plaza de toros de Xàtiva, recalca.

El Ayuntamiento de Xàtiva afirmaba que Vela «negoció con las mercantiles CM Ingenieros SL y Construcciones Llanera SL la participación en el concurso [...] de las obras de la plaza de toros» y «de todo ello se desprende que les facilitó información del anteproyecto del pliego de condiciones» a ambas. Pero la magistrada es contundente de nuevo: «existe un absoluto vacío probatorio acerca no ya de que negociase sino de que tuviese algún tipo de relación con Llanera, SL, que fue finalmente la adjudicataria, antes de la resolución de ésta a su favor». Finalmente, se señala que no hay documentación que acredite que «el acusado emitiese factura alguna a Llanera, SL, algo que sostenía «falsamente» el ayuntamiento.