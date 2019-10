Ontinyent consigue dos millones más del Arru para actuar en 72 viviendas

Ontinyent dispondrá de casi dos millones de euros más para la regeneración y renovación urbana. El plan Arru impulsado por el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana dejará 1.971.000 euros en la capital de la Vall d'Albaida, 1.620.000 aportados por el ministerio y 351.000 de la administración autonómica, según detalla la resolución publicada ayer por cauces oficiales. Ontinyent es una de las cuatro localidades valencianas beneficiadas (junto a Castelló, Gandia y Burjassot) con estas ayudas, que tendrán carácter plurianual, y se alargarán hasta 2023. En el caso de Ontinyent, este 2019 recibirá 295.650 euros (243.000 del ministerio y 52.650 de la Generalitat); en 2020 ingresará 197.100 euros (162.000 de Fomento y 35.100 de la Generalitat); en 2021, 2022 y 2023 contará con 492.750 euros cada año (405.000 euros por año de fondos estatales y 87.750 autonómicos).

La subvención de dos millones de euros se invertirá en inmuebles de los barrios de la Vila y Poble Nou-Raval, en este caso en viviendas ubicadas en las zonas de Sant Antoni y el sudeste de Santo Domingo. La ayuda permitirá realizar trabajos de edificación en 30 viviendas y de rehabilitación en otras 42, según explicaron ayer fuentes municipales. El concejal de Territori, Joan Sanchis, indicó en una comparecencia junto al alcalde para dar cuenta de la ayuda recibida, que la subvención «es más del doble» que la obtenida en el anterior programa Arru, y «la superficie de actuación será más de doble, llegándose a lugares donde no se llegaba dentro de la zona delimitada de la Vila, Raval y Poble Nou», añadieron.

Del programa de ayudas de esta convocatoria han quedado fuera Xàtiva y Bocairent, municipios que pese a presentar la documentación y obtener la puntuación necesaria no han sido atendidas sus propuestas por falta de presupuesto. El programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuenta con un presupuesto de 5.810.457 euros, de los que el Ministerio de Fomento aporta 5 millones y los 810.457 restantes llegarán de la Generalitat Valenciana. La convocatoria de ayudas para 2019 abrió en marzo pasado el plazo de presentación de solicitudes, que acabó en mayo. En ese plazo presentaron propuestas los consistorios de Bocairent, Ontinyent, Xàtiva y Millares. Los tres últimos pueblos tenían las solicitudes incompletas y en el plazo posterior que se abrió para que los solicitantes completaran o enmendaran la solicitud y aportaran la documentación necesaria, Millares no completó la documentación, por lo que se consideró que desistía de la propuesta. Bocairent, Ontinyent y Xàtiva sí completaron la solicitud, que fueron aceptadas. Además superaron la puntuación mínima para optar a las ayudas, pero finalmente solo se ha estimado la solicitud de Ontinyent (que lograba 17 puntos en el baremo), mientras que las de Bocairent (15,5 puntos) y Xàtiva (15 puntos) no han visto atendida su demanda por falta de fondos.