Los Llumeners de la ermita de Sant Esteve de Ontinyent reponen los hitos arrasados en 2018

La Associació de Llumeners de Sant Esteve de Ontinyent ha finalizado esta semana los trabajos de reparación llevados a cabo en los hitos instalados en 2018 en el camino de subida a la ermita del mismo nombre, destruidos de forma salvaje por desconocidos que rompieron a pedradas los cristales realizados por el artista Pep Sanjuán donde aparecían frases vinculadas a la fiesta en San Esteban y el paraje que rodea la ermita. «Desgraciadamente, la acción de unos desaprensivos echó por tierra el trabajo llevado a cabo por Pep Sanjuán y la Associació de Llumeners con el apoyo de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent», recuerdan desde el colectivo.

Estos hitos fueron instalados a lo largo del camino de subida a la ermita de Sant Esteve a una distancia entre cada una de ellas de 500 metros y formaban parte de un ambicioso proyecto, liderado de Sanjuán, de instalar cien obras artísticas de diferentes artistas reconocidos de la capital de la Vall y del resto de la comarca. Esta actividad forma parte de los objetivos que se ha marcado desde hace unos años la directiva de la asociación de ampliar sus horizontes más allá del mantenimiento de la ermita y dar continuidad a la fiesta que en honor a Sant Esteve se celebra año tras año, según recuerdan.

Los trabajos realizados han consistido en la sustitución de los once cristales montados sobre piedra de Ulldecona para once planchas realizadas en acero corten de alta resistencia con textos que sustituyen a los que había en los cristales retirados. El coste de los trabajos llevados a cabo ha sido sufragado por un grupo de familias vinculadas a la fiesta y donantes anónimos que se han hecho cargo del pago de cada una de las piezas reemplazadas, por un importe que la asociación ha preferido no precisar en su nota.



Agradecimiento público

Desde la Associació de Llumeners de Sant Esteve de Ontinyent «queremos mostrar nuestro agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas cuando las piezas ahora sustituidas fueron atacadas poco tiempo después de su instalación», señalan en ese mismo comunicado. Tal como publico este diario, el ensañamiento con estas piezas llamaba la atención por su extraordinario afán destructivo.