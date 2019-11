ONTINYENT VOL MÉS UNIVERSITAT

ontinyent és ciutat universitària. El projecte universitari va nàixer a finals dels anys 90 per l'impuls dels agents socials de la ciutat d'Ontinyent en un projecte comú i hui podem dir que ja està totalment consolidat a la nostra ciutat. Aquesta setmana inauguràvem el curs 2019/20 amb la presència del Dr. Pedro Cavadas, amb una intervenció que no va deixar a ningú indiferent. El doctor durant la seua lliçó magistral va pronunciar unes paraules molt significatives que ens dona alè per seguir fent de l'educació un eix d'acció del govern d'Ontinyent. «És necessari invertir en educació perquè és fonamental i perquè és molt rentable. L'educació és un estat sòlid que ens serveix per a capacitar-nos. Capacitar a les persones per atendre les necessitats bàsiques és una forma increïble d'ajudar a la gent a viure en dignitat», digué. Precisament, aquesta ha sigut sempre l'aposta i un dels objectius del Govern d'Ontinyent perquè entenem que l'educació és fonamental per al desenvolupament de cada persona i crear una societat més crítica, igualitària i equitativa.

Aquest campus universitari de la Universitat de València amb més de 20 anys fou l'epicentre de l'aposta de l'equip rectoral enmig de la pitjor crisi econòmica i social que hem conegut mai. L'equip rectoral, l'equip de Govern d'Ontinyent i Caixa Ontinyent van apostar decididament per la formació, el talent i la innovació amb una inversió superior als 4'5 milions d'euros en els edificis universitaris. Aquestes inversions s'han traduït en quatre graus, instal·lacions tecnològicament equipades per a grups d'investigació amb projectes interuniversitaris, el programa Unisocietat, una càtedra universitària i activitats basades en l'educació no formal com l'escola d'estiu del Campus Ontinyent. Però nosaltres no ens conformem. Anem a continuar lluitant per seguir enfortint un campus que mira el futur amb molta esperança. De fet, la rectora Mavi Mestre ratificava durant l'acte d'obertura del curs 2019/20 la instal·lació d'un nou Parc Científic de la Universitat de València a Ontinyent, alhora que l'alcalde Jorge Rodríguez, demanava més graus.

En l'Ontinyent del futur que estem dissenyant, demanem més Universitat amb força per ser l'element diferenciador de la nostra ciutat. Actualment, el Campus d'Ontinyent situat al barri del Llombo rep diàriament més d'un miler de persones, la qual cosa ha redundat amb un increment de l'activitat econòmica del barri i de la ciutat. Treballem de valent perquè en l'Ontinyent del futur la universitat estiga completament integrada en l'activitat econòmica, cultural i social de la nostra ciutat. La ciutadania ja es sent universitària i participa activament en les activitats que s'organitzen des de la Universitat i l'Ajuntament. La lliçó magistral del Dr. Cavadas és l'exemple clar d'un oci saludable on aprenem nous coneixements, experiències i valors que ens ajuden a viure en societat i a qüestionar-nos la vida de forma més crítica. Aquesta setmana demostràvem que el Campus d'Ontinyent és present, però sobretot futur.