Ayudas a diez ayuntamientos para sus ferias comerciales

Diez ayuntamientos y la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida han sido beneficiados con una ayuda de la Conselleria d'Economia en materia de comercio, consumo y artesanía, cuyo importe global asciende a 40.000 euros. En concreto, las localidades de las tres comarcas incluidas en la partida de subvenciones reciben la ayuda para los gastos de promoción, alquiler y montaje y otros gastos de ferias comerciales. Así, los consistorios de Ontinyent, Xàtiva, el Palomar, Benigànim y Bocairent perciben, cada uno, 5.000 euros.

La Mancomunitat de la Vall d'Albaida contará con una ayuda de 2.767 euros para ferias comerciales; y el ayuntamiento de Canals ingresará 2.800. Barxeta dispondrá de 2.467 euros, mientras que el consistorio de Enguera dispondrá de 3.225. Por último, l'Alcúdia de Crespins percibe 1.739 euros.

De la convocatoria han sido denegadas las solicitudes de la Font de la Figuera, por no ser susceptible de recibir la ayuda la actuación planteada, al ser un certamen ferial que no supera un día de celebración; y la de Vallada, por no cumplir los requisitos en cuanto al número y porcentaje de expositores.